張秀卿愛女遭老外渣男當玩具 初吻竟被蔡小虎奪走

林莉以藝名L1Z勇闖歌壇。（張秀卿提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇新人林莉是台語歌后張秀卿的寶貝女兒，外型亮麗的她赴美就讀伯克利音樂學院，受訪坦言在國外桃花不斷，張秀卿更不排斥女兒交男朋友，希望她在美國能有人能照顧。

林莉以藝名L1Z正式出道，張秀卿更親自擔任女兒的經紀人，母女倆今天合體受訪，對於女兒要出道全力相挺。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：台灣之光！張秀卿22歲正妹女兒獲獎 勇奪美國歌曲創作大賽第二名

近來林莉以創作歌曲《Toy》擊敗42國的選手，勇奪「Great American Song Contest」（偉大美國歌曲創作大賽）R&B / 嘻哈類第二名，其實這首歌是寫下自己的感情故事，曾遇到渣男被對方當作玩具，總是在需要她的時候才會出現，非常不懂得尊重她。

林莉受訪分享，這首新歌就是要提醒年輕女性，「我以過來人的角度，告訴女孩們，自己要尊重自己，要清楚知道自己的價值，不要被人家隨便丟棄。」當時遇到老外渣男卻執迷不悟，牽扯了一年才斷開。

林莉將過生日，媽媽張秀卿甜蜜獻吻。（張秀卿提供）

林莉坦言自己算是外國人的菜，理想型身高要超過180公分，最愛的男神是音樂人尚恩曼德斯。將過22歲的她更稱，暫時沒有要談戀愛，希望等到適婚年齡再來找男朋友。

相關新聞：F.I.R.爆成員大換血！遭逼問「他們是誰」急關留言

對於女兒談戀愛受到委屈，張秀卿直說談感情很正常，「我知道有很多男生追她，但是她都不喜歡。」透露從不反對女兒多交朋友，更爆料寶貝女兒的初吻是被好友蔡小虎給奪走。

張秀卿笑說，林莉小時候就很怕蔡小虎，每次蔡小虎要抱她，女兒都一直掙扎，有一次就不小心碰到嘴巴，讓女兒的爸爸看了非常不爽。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法