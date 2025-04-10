晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張秀卿愛女遭老外渣男當玩具 初吻竟被蔡小虎奪走

林莉以藝名L1Z勇闖歌壇。（張秀卿提供）林莉以藝名L1Z勇闖歌壇。（張秀卿提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇新人林莉是台語歌后張秀卿的寶貝女兒，外型亮麗的她赴美就讀伯克利音樂學院，受訪坦言在國外桃花不斷，張秀卿更不排斥女兒交男朋友，希望她在美國能有人能照顧。

林莉以藝名L1Z正式出道，張秀卿更親自擔任女兒的經紀人，母女倆今天合體受訪，對於女兒要出道全力相挺。

相關新聞：台灣之光！張秀卿22歲正妹女兒獲獎 勇奪美國歌曲創作大賽第二名

近來林莉以創作歌曲《Toy》擊敗42國的選手，勇奪「Great American Song Contest」（偉大美國歌曲創作大賽）R&B / 嘻哈類第二名，其實這首歌是寫下自己的感情故事，曾遇到渣男被對方當作玩具，總是在需要她的時候才會出現，非常不懂得尊重她。

林莉受訪分享，這首新歌就是要提醒年輕女性，「我以過來人的角度，告訴女孩們，自己要尊重自己，要清楚知道自己的價值，不要被人家隨便丟棄。」當時遇到老外渣男卻執迷不悟，牽扯了一年才斷開。

林莉將過生日，媽媽張秀卿甜蜜獻吻。（張秀卿提供）林莉將過生日，媽媽張秀卿甜蜜獻吻。（張秀卿提供）

林莉坦言自己算是外國人的菜，理想型身高要超過180公分，最愛的男神是音樂人尚恩曼德斯。將過22歲的她更稱，暫時沒有要談戀愛，希望等到適婚年齡再來找男朋友。

相關新聞：F.I.R.爆成員大換血！遭逼問「他們是誰」急關留言

對於女兒談戀愛受到委屈，張秀卿直說談感情很正常，「我知道有很多男生追她，但是她都不喜歡。」透露從不反對女兒多交朋友，更爆料寶貝女兒的初吻是被好友蔡小虎給奪走。

張秀卿笑說，林莉小時候就很怕蔡小虎，每次蔡小虎要抱她，女兒都一直掙扎，有一次就不小心碰到嘴巴，讓女兒的爸爸看了非常不爽。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中