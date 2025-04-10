李多慧細肩帶背心快撐爆！一轉身炸出「超狂背肌」全網跪了

李多慧越來越融入台灣生活。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧自2023年來台灣發展，憑藉甜美外型及精湛舞藝，吸引大批粉絲喜愛，儘管工作忙碌仍時常透過社群分享生活，越來越融入台灣生活的她，昨（9）曬出單穿細肩背心、手拿飲料的街拍照，火辣身材令粉絲大飽眼福。

李多慧辣穿細肩帶背心上街。（翻攝自IG）

李多慧曬出一系列街拍美照，可見她因為天氣炎熱，僅單穿一件黑色細肩帶背心，搭配貼身運動褲，紮起高丸子頭，直角肩及性感鎖骨一覽無遺，更大方秀出纖細小蠻腰，讓人目不轉睛，貼身背心緊貼身形，幾乎包不住她的傲人上圍，身材曲線完全藏不住。

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李多慧一轉身炸出結實背肌。（翻攝自IG）

李多慧毫無偽裝的在街頭漫步，手裡拿著淺藍色外套及飲料，露出招牌甜笑隨興擺拍，模樣相當接地氣，而她在準備過馬路的瞬間也被捕捉下來，一轉身炸出結實背肌，讓不少網友看了忍不住讚嘆，「最後那張肌肉的線條！」、「這背肌」、「怎麼這麼火辣啊！」、「公主你的背肌⋯哇塞⋯」、「體態超好」。

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