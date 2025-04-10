晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李多慧細肩帶背心快撐爆！一轉身炸出「超狂背肌」全網跪了

李多慧越來越融入台灣生活。（翻攝自IG）李多慧越來越融入台灣生活。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧自2023年來台灣發展，憑藉甜美外型及精湛舞藝，吸引大批粉絲喜愛，儘管工作忙碌仍時常透過社群分享生活，越來越融入台灣生活的她，昨（9）曬出單穿細肩背心、手拿飲料的街拍照，火辣身材令粉絲大飽眼福。

李多慧辣穿細肩帶背心上街。（翻攝自IG）李多慧辣穿細肩帶背心上街。（翻攝自IG）

李多慧曬出一系列街拍美照，可見她因為天氣炎熱，僅單穿一件黑色細肩帶背心，搭配貼身運動褲，紮起高丸子頭，直角肩及性感鎖骨一覽無遺，更大方秀出纖細小蠻腰，讓人目不轉睛，貼身背心緊貼身形，幾乎包不住她的傲人上圍，身材曲線完全藏不住。

李多慧一轉身炸出結實背肌。（翻攝自IG）李多慧一轉身炸出結實背肌。（翻攝自IG）

李多慧毫無偽裝的在街頭漫步，手裡拿著淺藍色外套及飲料，露出招牌甜笑隨興擺拍，模樣相當接地氣，而她在準備過馬路的瞬間也被捕捉下來，一轉身炸出結實背肌，讓不少網友看了忍不住讚嘆，「最後那張肌肉的線條！」、「這背肌」、「怎麼這麼火辣啊！」、「公主你的背肌⋯哇塞⋯」、「體態超好」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中