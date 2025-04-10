翻拍周潤發《上海灘》 傳胡歌搭檔趙麗穎

《上海灘》是香港TVB於1980年拍攝製作民初電視劇，由周潤發、趙雅芝主演。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星胡歌演紅《瑯琊榜》、《繁花》等劇，近日盛傳接棒資深港星「發哥」周潤發重塑《上海灘》經典角色「許文強」，更讓大批粉絲驚喜的是，傳胡歌將搭檔趙麗穎，她在《新上海灘》將飾演馮程程一角。

近日有網友在英國劍橋大學目擊胡歌正在拍攝廣告，當時他身穿復古西裝搭配棕色皮鞋，全身散發招牌英倫紳士風範。有現場粉絲激動呼喊「梅長蘇」，是胡歌在《瑯琊榜》角色，他當場開心微笑致意。

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而中國娛樂圈日前也傳出有投資者計劃開拍《新上海灘》，並邀胡歌飾演「許文強」，趙麗穎擔綱「馮程程」，陳偉霆演「丁力」，知情者說，儘管未獲證實，目前也無法確認消息真假，但網友爭相留言，有人唱衰胡歌缺乏許文強草莽霸氣，未必能超越周潤發1980年拍攝《上海灘》，但也有胡歌粉絲表態支持，讚他「演什麼像什麼」。

《上海灘》是香港TVB於1980年拍攝製作民初電視劇，全劇共25集，由周潤發、趙雅芝、呂良偉主演，當年在香港播出時轟動一時。

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