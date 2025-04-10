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娛樂 電視

邰智源拜國寶學掌中戲 感慨傳統技藝不能失傳

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源與邵大倫主持公視台語台《來去恁兜洗魂舒》，本週將走進屏東潮州，走訪在地耕耘多代的農家、麻油廠、雜貨店，從可可風味到芝麻香氣，從掌中戲偶到兩兄弟將芭樂園轉型，還有科技青年回來接班家業，將傳統蛋改造成規模化的洗選蛋工廠，在地青農二代接班有創意又大膽。邰智源感性表示：「這些努力守住家業、同時為土地注入新能量的年輕人，真的讓人很感動。」

在地傳承近60年的金弘麻油廠由母女接棒經營。女兒黃筑憶當年看到媽媽忙到沒時間吃飯，偶然看到一部新竹米粉紀錄片後深受感動，毅然決然休學返鄉，扛下家中四千多萬債務，還面對來自外界「這是弟弟要接的事業」質疑，她仍撐下壓力。

邰智源（左三）、邵大倫（右二）向國寶級師傅學習操弄布袋戲偶。（公視台語台提供）邰智源（左三）、邵大倫（右二）向國寶級師傅學習操弄布袋戲偶。（公視台語台提供）

弟弟黃上豪則是原本做製片，竟也是受到金馬獎最佳劇情片《大象席地而坐》的啟發，決定放棄工作回家盡一份心力，因此麻油廠由一家三口扛下。邰智源與邵大倫實地參訪炒麻油、做芝麻餅等流程，忍不住大讚：「他們姐弟不只是接班，更是接起整個家的希望！」

潮州的潘家三代經營的「發晟」雜貨店，不只是商店，更像是全村的生活據點。創辦人阿媽以「有人買菜、有人照顧」為理念，從賣菜到賣移工用品樣樣來，堅持服務社區、捨不得收攤，最後還為了服務別村開了分店。

《來去恁兜洗魂舒》在潮州還拜訪可可推廣達人洪誼靜、由警察組成的搖滾樂團A005，以及掌中劇團「明興閣」，向國寶級師傅學習操弄布袋戲偶，光是不同人偶的走路姿勢都有學問，讓邰智源感慨，「這個技藝若是失傳太可惜！」。從戲偶雕刻、電腦配樂創新，到警察下班變樂手，節目不只泡澡，也泡進每個人的生活日常與夢想。

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