晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

愛犬錢錢罹癌被勸安樂死 米可白激動發聲

米可白珍惜和錢錢相處時光。（翻攝自IG）米可白珍惜和錢錢相處時光。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人米可白日前透露10歲愛犬「錢錢」罹患胃癌，醫生告知她只剩幾個月可活，近期盡力讓愛犬得到最好醫治，連日來分享錢錢近況，以及20天來醫療花費，直說：「好在媽媽之前有努力賺錢。」

不過米可白近日在臉書發文吐露愛犬嘔吐，有網友提議安樂死，她激動回應：「沒有要死不活、病懨懨是要安樂什麼鬼啊！」並語氣堅定表示：「連錢錢的主治醫生都沒要我安樂他，請那些不是飼主也不是錢錢本狗的人⋯不要叫我一針讓他離去。」

此外，米可白也表示現在仍以少量多餐方式灌食，盡力維持錢錢的營養，「我的孩子正在努力，為何不與牠同行呢？」句句流露不捨與堅強決心，要陪伴錢錢走下去。

自從將錢錢接回來進行安寧照顧後，米可白透露牠的身體狀況逐漸好轉，「半夜還給我整床跟地鼠一樣抓地，只要我有空閒一定早晚帶她出門去走走，多些陪伴。」並提及結清一些醫療費用，短短20天花了9萬多元，還不包括中醫、針灸和營養品費用。

儘管如此，米可白慶幸之前有努力賺錢，尚能負擔開銷，「只要你能健康平安，費用多少都沒關係。孩子，謝謝你的努力，只要你不放棄，我會守著你。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中