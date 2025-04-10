愛犬錢錢罹癌被勸安樂死 米可白激動發聲

米可白珍惜和錢錢相處時光。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人米可白日前透露10歲愛犬「錢錢」罹患胃癌，醫生告知她只剩幾個月可活，近期盡力讓愛犬得到最好醫治，連日來分享錢錢近況，以及20天來醫療花費，直說：「好在媽媽之前有努力賺錢。」

不過米可白近日在臉書發文吐露愛犬嘔吐，有網友提議安樂死，她激動回應：「沒有要死不活、病懨懨是要安樂什麼鬼啊！」並語氣堅定表示：「連錢錢的主治醫生都沒要我安樂他，請那些不是飼主也不是錢錢本狗的人⋯不要叫我一針讓他離去。」

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此外，米可白也表示現在仍以少量多餐方式灌食，盡力維持錢錢的營養，「我的孩子正在努力，為何不與牠同行呢？」句句流露不捨與堅強決心，要陪伴錢錢走下去。

自從將錢錢接回來進行安寧照顧後，米可白透露牠的身體狀況逐漸好轉，「半夜還給我整床跟地鼠一樣抓地，只要我有空閒一定早晚帶她出門去走走，多些陪伴。」並提及結清一些醫療費用，短短20天花了9萬多元，還不包括中醫、針灸和營養品費用。

儘管如此，米可白慶幸之前有努力賺錢，尚能負擔開銷，「只要你能健康平安，費用多少都沒關係。孩子，謝謝你的努力，只要你不放棄，我會守著你。」

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