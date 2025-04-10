川普快看！吳淡如暗虧你：男人也很善變

川普宣布對部分國家暫停實施新關稅90天，對中國關稅則提高至125%。（路透）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國對中國加徵104%關稅後，中國昨宣布自今（10）日起開始對美國商品徵收84%的關稅，激怒美國總統川普，火速宣布對中國關稅提高至125%，並對部分國家暫停實施新關稅90天。美財政部長貝森特（Scott Bessent）解釋，除中國外，所有國家在談判過程中都將恢復10%基準關稅稅率。

一早作家吳淡如在臉書發文打趣說，聽說昨夜不少做出口的朋友都在思考要不要改賣蚵仔麵線還是手搖飲，一覺醒來世界又變了，關稅又暫停了，她無奈說 :「拜託，以後不要說女人善變，男人也很善變。」

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就這樣反轉了嗎？吳淡如持保守看法：「這個當然要打問號，連國際大事都可以馬上暫停，真的讓我感到臉皮一厚無難事，我們是不是應該效法？（這個當然也要打問號）」她進一步表示，總得找個人對付，所以，他（指川普）要宣布某國進口商品關稅提高至125%，即刻生效，「商人和民選總統都不喜歡政策引發市場動盪，造成經濟衰退。」

吳淡如最後說，看起來是這幾天在商業領袖和投資人的巨大壓力下，川普決定改變政策方向。

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