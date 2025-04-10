川普改變心意關稅逆轉 胡采蘋曝後續追劇重點

川普宣布對部分國家暫停實施新關稅90天，對中國關稅則提高至125%。（路透）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國對中國加徵104%的關稅後，中國昨宣布自今（10）日起開始對美國商品徵收84%的關稅，激怒美國總統川普，火速宣布對中國關稅提高至125%，並對部分國家暫停實施新關稅90天。美財政部長貝森特（Scott Bessent）解釋，除中國外，所有國家在談判過程中都將恢復10%基準關稅稅率。

財經網美胡采蘋一早在臉書發文驚喊一覺醒來，豬羊變色，半夜川普宣布對等關稅延期90天，即日起各國適用10%稅率，只有中國被調升到125%，即日起適用，她說：「2個70歲男人的火爆對決何時才是終點，將是後續追劇重點。」胡采蘋指的2個男人，就是川普和中國領導人習近平。

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川普4月2日宣布對中國加徵34%對等關稅後，中國也對美國產品課徵同等關稅，川普立刻再對中國加徵50％關稅，4月9日起對中國關稅累計到104％。

中國9日晚間再度反擊，宣布自2025年4月10日12時01分起，對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率，由此前公告的34%提高至84%。

中國的反制行動，再度激怒川普，他在社群平台宣布，由於中國對世界市場缺乏尊重，宣布將美國對中國徵收的關稅提高至125%，立即生效。

川普說，希望在不久的將來，中國會意識到剝削美國和其他國家的日子，不再可持續或可接受。

川普還指出，目前已超過 75 個國家已致電美國代表，包括商務部、財政部和美國貿易代表署，就貿易、貿易壁壘、關稅、貨幣操縱和非貨幣關稅等問題尋求解決方案，而且這些國家並未以任何方式、形式對美國進行報復，我已授權暫停實施新關稅 90 天，在此期間僅實施10%的對等關稅，同樣立即生效。

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