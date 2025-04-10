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郭婷筠浴室滑倒重摔 「一切都會過去」發聲報平安

郭婷筠傳出在浴室摔傷，幸好當時老公彭正即刻救援。（翻攝自郭婷筠臉書）郭婷筠傳出在浴室摔傷，幸好當時老公彭正即刻救援。（翻攝自郭婷筠臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台語歌手郭婷筠6日傳出在家洗澡發生跌倒意外，餘悸猶存表示：「謝謝老天眷顧，我還活著。」感謝老公彭第一時間神救援，昨晚更在臉書向大批歌迷網友報平安。

郭婷筠在發文表示，最近有點小災難，「但沒關係，一切都會過去的，除了浴室跌倒事件，收到很多人訊息留言，甚至媒體朋友的關心，真的非常感恩。」她說在連假期間也被家裡2位可愛的兒子夾攻傳染感冒（一個咳嗽一個鼻塞流鼻涕），哭喊不中標真的很難，因為小孩病毒超強。

她最後表示，無論遇到什麼處境困難，依然會保持正能量滿滿。

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6日郭婷筠當時洗完澡準備要拿浴巾，沒注意到地板還有泡泡，瞬間整個人往後滑倒，她說第一時間屁股先著地，「下意識覺得千萬不能撞到頭，不然後果應該會很慘，於是我用手撐著，就這樣一瞬間碰的一聲。」痛到發出慘叫。

而老公彭正聽到尖叫聲，第一時間衝進去廁所，非常擔心關心郭婷筠的狀況，發現骨頭沒事，只有瘀青跟皮肉傷。見到老公英勇救援，郭婷筠也說：「那一刻我再次燃起戀愛的感覺，我感受我老公有多麼的緊張，害怕我受傷。」

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