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娛樂 最新消息

剴剴案保母不認罪 吳淡如氣炸

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹，涉嫌聯手虐死1歲男童「剴剴」，台北地檢署去年起訴，台北地院審理中；檢方追查，這對姊妹還涉虐待另2名幼兒，以綑綁四肢、逼還不會走路的1歲男嬰蹲馬步、不勤於換尿布致男嬰肛門嚴重紅腫、水泡掉皮、潰爛等，北檢今年1月再依凌虐、傷害、強制等罪嫌起訴2女。

台北地院9日首度開庭，妹妹劉若琳全面否認犯罪，姊姊只承認對其中一童犯強制罪，姊妹都向法官表示有調解意願，庭訊短短5分鐘即結束。

作家吳淡如隨即在臉書轉分享「剴剴案」庭審報導，氣炸直喊2人是殺人犯、罪大惡極，「如果連這種以虐童、殺童為樂的保母都輕輕放過，就等於本地承認虐童合法！」吳淡如並質問：「是誰縱容他們一直做這件事，用納稅人的錢的社會福利機構，一直把孩子交到他們手上，給他們簽，又縱容他們虐待孩子為樂，這不是幫兇嗎？」

此外，吳淡如也反問：「如果這樣也想輕罰，我們哪裡敢再說台灣最美的是人？」認為醜的是縱容罪犯的人！

此案昨由「審查庭」法官審理，聽取被告是否認罪，以及對調解的態度，由於2女的大多罪名皆不認罪，且尚有諸多事實待爭執與調查釐清，全案未來可能將移送「審理庭」法官詳細審理，庭訊僅5分鐘結束，訊後將2女還押台北看守所。

而姊姊劉彩萱否認對潘姓男嬰的犯行，僅承認對蔡姓男嬰觸犯妨害自由之強制罪，但不認傷害、凌虐他；妹妹劉若琳則全部都不認罪，認為2童傷勢不是她造成的，也沒有凌虐或強迫男嬰做不合理的事。法官問有無調解意願，2女都說有意願。

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