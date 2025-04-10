50歲玉女掌門人變這樣！首爾現蹤勾帥尪被誇：女神真的很神

〔記者陽昕翰／台北報導〕玉女掌門人楊采妮今年已經50歲，她在2013年嫁給邱韶智後，鮮少出席公開活動，近日與好姐妹許茹芸在韓國相約，凍齡美貌都沒變，引起網友驚呼：「女神真的很神」。

許茹芸（左二）與楊采妮（右二）在韓國聚會，兩人的老公都沒有缺席。（翻攝臉書）

楊采妮跟著老公到歐洲工作，回程刻意選在韓國轉機，不忘與嫁到韓國的許茹芸相約，兩位女神的帥尪都沒有缺席，除了聚會還體驗了拍貼機。

請繼續往下閱讀...

許茹芸談到：「這次必須帶他們吃好吃滿、喝好喝滿才可以！采妮也試了她人生第一杯的”소맥（so-mek） ，燒酒加啤酒。」 提到老公Mr.Big幫忙調酒，不忘分享韓國喝酒文化。

許茹芸、楊采妮挑戰拍貼機，兩人的帥尪都有入鏡。（翻攝臉書）

楊采妮難得造訪首爾，許茹芸也稱姐妹的談心時光是必要的行程，更期待之後楊采妮跟老公可以帶著雙胞胎兒子一起來韓國旅遊，「已經在期待乾兒子們的到來了。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法