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娛樂 電影

才剛打破影史紀錄！水行俠自編自導自演《戰酋》 重現原住民史詩

〔記者許世穎／綜合報導〕「水行俠」傑森摩莫亞才剛以電影《MINECRAFT麥塊電影》打破影史遊戲改編電影開片紀錄，立刻轉換身分同時擔任監製、編劇等多元身分推出Apple TV+ 全新史詩影集《戰酋》（Chief of War），親自擔綱主演的他還擔任導演執導最終集，相當有才華。

這也是傑森繼全球好評的Apple TV+ 熱門影集《末日光明》後，再度回歸小螢幕，《戰酋》被視為他職業生涯中最具個人色彩的作品，日前釋出首張劇照，傑森身著夏威夷傳統戰士服飾滂薄登場，將以前所未有的廣大規模，講述18世紀末夏威夷的統一和殖民。

影集改編自真實歷史事件，以18世紀壯麗的夏威夷群島為背景，將透過9集精彩篇章，講述由傑森摩莫亞飾演的勇士卡亞納，如何在西方殖民殖民勢力來臨前，試圖統一群島、拯救家園免於殖民的故事，他投身一場血腥征戰，只為守護自己的土地與人民。

傑森摩莫亞自編自導自演史詩影集《戰酋》，講述18世紀末夏威夷的統一和殖民。 （Apple TV+ 提供）傑森摩莫亞自編自導自演史詩影集《戰酋》，講述18世紀末夏威夷的統一和殖民。 （Apple TV+ 提供）

出生於檀香山、父親擁有夏威夷原住民血統的傑森，與同樣有夏威夷原住民背景的《極限救援》、《水行俠 失落王國》編劇湯瑪斯帕阿西貝特攜手打造這部深具歷史文化意涵的史詩鉅作，深刻呈現夏威夷面對殖民壓力下的堅韌意志，意義非凡。

除了傑森本人，《戰酋》也集結多位玻里尼西亞裔演員參與演出，包含《暗夜情報員》盧西亞娜布坎南、《水行俠》泰姆拉莫里森、紐西蘭影集《肖特蘭街》泰奧歐希奈佩辛加、《阿凡達：水之道》克里夫柯提斯等人皆參與演出。《戰酋》將於8月1日於Apple TV+ 全球首播前兩集，之後每週五更新一集。

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