（紐約連線）金牌搭檔五度合作《罪人》！麥可B感同身受當導演另一雙眼

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕由《黑豹》金獎提名導演萊恩庫格勒與性感男星麥可B喬丹第五度合作的全新動作驚悚片《罪人》，日前在紐約舉行國際線上記者會。麥可前年以《金牌拳手III》首度擔任導演，直說此次不光是一名演員，更是一位理解導演處境的創作者：「這是我導戲之後的第一部電影，經歷過擔任導演的洗禮後，我對萊恩的處境有了全新的理解。」

麥可B喬丹當完導演後回歸純演員身分，演出《罪人》有不同體悟。（華納兄弟提供）

兩人從2013年《奧斯卡的一天》開始，締造超過十年、合作無間的黃金搭檔關係，陸續合作《金牌拳手》、《黑豹》、等叫好叫座的作品，如今第五度攜手推出《罪人》，不僅延續創作默契，更展現彼此蛻變後的深度共鳴，麥可感性表示：「萊恩每天身兼多職，處理無數問題，我現在真的能感同身受。」

請繼續往下閱讀...

麥可B喬丹出席《罪人》紐約首映時，配合片中分飾雙胞胎的元素變身兩人。（華納兄弟提供）

麥可直說，這次拍攝過程在現場能成為庫格勒的另一雙眼睛、哪裡需要幫忙就主動上前，「有時候我甚至能提前判斷他的需求，這份默契，讓我們在壓力大的片場裡，依然能順利完成每個場景。」除了技術與創作層面的成長，麥可也展現身為主角兼團隊領袖的溫暖特質。

由於麥可就是個從小在片場長大的演員，庫格勒形容他最難能可貴的是，一直保有強大的同理心與善意，「麥可從不亂發脾氣、從不抱怨細節，總是以尊重和耐心對待每一位工作人員，他的態度深深影響整個劇組，讓每個人都願意投入並追求最好。」

麥可B喬丹（右）和導演萊恩庫格勒五度合作《罪人》，一同出席紐約首映。（華納兄弟提供）

庫格勒更進一步指出，麥可的專注與謙遜，不只來自他的專業，更是他人格特質的延伸，「他的行為為整個劇組樹立榜樣，這種氣氛是無法偽裝的，是他一步一步打造出來的。」

《罪人》描述麥可分飾的雙胞胎兄弟從大都市返鄉，舉辦一場徹夜狂歡的音樂派對，沒想到隨著夜幕降臨，這場派對因門外的不速之客而變調。電影不只是麥可和庫格勒再度聯手的結晶，更見證麥可作為演員、導演、創作者三位一體的全面進化。不再只是鏡頭前的明星，更是站在導演背後的堅強後盾，成為一名懂得給予與承擔的好夥伴。

麥可B喬丹在《罪人》上演火爆槍戰。（華納兄弟提供）

麥可也說兩人的默契，不只是工作上的配合，而是一種無須多言、彼此理解的信任感，「這份連結隨著時間，只會越來越深。」《罪人》將於4月17日包括2D、IMAX、Dolby Cinema、SCREENX版同步在台上映，預售票今天正式開賣，購票還可獲得獨家贈品，詳情請洽各大影城。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法