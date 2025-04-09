「童顏女神」張娜拉甜曝婚後日常 對台灣美食念念不忘

「童顏女神」張娜拉接受採訪，得知《我的幸福結局》將在台播出相當開心。（中天娛樂台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓國「童顏女神」張娜拉主演的懸疑驚悚劇《我的幸福結局》，明（10）日起週一至週五晚間6至8點在中天娛樂台播出。這也是張娜拉和男星孫浩俊繼《告白夫婦GO BACK》後，二度飾演夫妻檔，此次張娜拉飾演成功女企業家「徐在媛」與當大學教授的丈夫「許順永」，兩人在外人眼中幸福恩愛並育有一個可愛的女兒，可說是人生勝利組，不料背後竟藏有不為人知的祕密。

張娜拉（右起）和男星孫浩俊《我的幸福結局》再度飾演夫妻。（中天娛樂台提供）

張娜拉劇中先是發現繼父隱瞞母親死亡真相，接著遭受丈夫與閨密的背叛，深受打擊。談及和孫浩俊時隔6年再度飾演夫妻，張娜拉表示，「我真的非常感謝孫浩俊，在拍戲現場他展現出來的真摯及專注力令我難以忘懷。」對於再度合作她則是喜悅表露無遺。

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張娜拉在《我的幸福結局》飾演女強人「徐在媛」。（中天娛樂台提供）

張娜拉在《我的幸福結局》飾演女強人，常忙於事業而無法顧及家庭，對於劇中角色的生活方式，張娜拉坦言無法認同，「的確我投入工作的話，也會像徐在媛（劇中角色）一樣集中專注，不過我會徹底將生活與工作分開，我要享受生活，才能好好投入到不同角色中」，張娜拉更談到因為劇情詭譎多變，她拍攝時壓力也很大，而「家」就是她最大的依靠，「回到家與我愛的家人在一起，我的壓力就會舒緩很多，若真的遇到壓力很大的時候，我會回到小時候住的地方去散散步」。

除此之外她也分享平時與丈夫相處的生活點滴，「平常看誰休假就誰負責下廚做飯，但我主要還是負責下廚，而先生負責洗衣洗碗這部分，因為我很不會計算洗衣精的劑量，之前有發生過幾次泡沫溢出來。」意外流露她私下可愛的一面。

張娜拉結婚已快3年，對於小6歲的老公還是不斷誇讚，更洋溢著甜蜜氛圍，當被問到近期有什麼瞬間感到幸福的事時，她的答案讓人羨慕，「最近不太有覺得不幸福的時候，大部分都感到很幸福」，對於現在的生活狀態相當滿意，而張娜拉提到私下即使一個人在明洞逛街很幸福之外，她也喜歡在網路搜索實用的生活小物，更被稱為「搜索女王」，她分享近期在網路上找到適合自己的膠原蛋白安瓶，並透露私下其實會依賴保健食品來保養身體，「我的腸胃不是很好，如果只能選擇一個帶在身邊的話，我一定會帶消化酵素。」

過去曾為了宣傳來過台灣，張娜拉對台灣的美食念念不忘，「我記得有跟臉一樣大的雞排，真的又脆又薄又大，非常好吃」。近期當她得知《我的幸福結局》將在台灣電視台播出，她高興之餘更強力推薦，「可以期待劇情越到後面越高潮迭起，真的很開心台灣粉絲能看到這部作品」，未來她也會以更多有趣的作品與大家見面，「想挑戰驚悚或超自然現象類型的作品」，請粉絲拭目以待。由張娜拉主演的韓劇《我的幸福結局》明（10）日起週一至週五晚間6至8點在中天娛樂台播出。

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