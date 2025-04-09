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娛樂 最新消息

吳克群媽媽過世痛不欲生 賣光豪車僅留「大黃蜂」催淚內幕曝光

吳克群力挺前老闆田定豐。（唱戲世界娛樂提供）吳克群力挺前老闆田定豐。（唱戲世界娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕吳克群上前唱片公司老闆田定豐的podcast節目，兩人有如同親兄弟一般的情誼，田定豐感性透露：「他是我合作過上百位歌手裡，唯一情義沒有保存期限的。我只是問一句，你有時間來我的podcast節目嗎？他就二話不說立刻改班機飛回來相挺。」

吳克群也在節目中談到，如何走過《為你寫詩》電影票房失利、母親離世的低潮期，「那段時間真的很痛不欲生，我記得當時在醫院樓梯間痛哭到痛不欲生的。但我後來發現，重生不是回到從前的我，而是活成更誠實的自己。」

吳克群坦言媽媽過世時痛不欲生。（唱戲世界娛樂提供）吳克群坦言媽媽過世時痛不欲生。（唱戲世界娛樂提供）

田定豐看著吳克群的改變，「那個時期的克群好像被巨石一直壓著，即便笑也只是淡淡的。然而，當他走出來後的這幾年，我每次看他在演唱會或是音樂節裡的演出都有不同以往的感覺。」吳克群坦言，「經歷生命真正的重生後，我現在的每一次演出，我都當成是在享受音樂而不是在工作。」

十多年前吳克群憑《為你寫詩》專輯紅遍全亞洲，在續約記者會上，田定豐曾送他一台大黃蜂跑車，這次田定豐則送出一隻從埃及的聖甲蟲：「當地人說聖甲蟲象徵重生，也具有守護的力量。」讓吳克群眼眶整個泛紅，他直呼：「老大，你知道我所有的車都沒留著，現在唯一留下的就是當年你送我的那台大黃蜂，而現在這隻聖甲蟲也來得好有意義。」

吳克群分享重生心情。（唱戲世界娛樂提供）吳克群分享重生心情。（唱戲世界娛樂提供）

田定豐也曝光了吳克群長年默默在做公益，除了在天災人禍的急難救助，「在台灣各地演唱時，不僅每場都將百萬的酬勞全數捐出，他還分文不取地擔任多場公益代言人，而且更瞞著經紀人私下請財務人員加碼捐款給當地公益組織。」一路捐到財務長忍不住跟田定豐抱怨：「別的藝人是靠演出在賺錢，但他一有活動演出，我卻要等著付錢！」

對此吳克群低調回應：「我只是覺得，有能力的時候就多做一點，反正我就只有一個人，又不愛什麼名牌跑車…除了照顧老爸外，還能幫到更多的人就更有意義了。以前可能想成為舞台上最亮的人，現在我只想做一個對這個世界有幫助的人。」

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