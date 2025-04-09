全聯先生消失2年帥到認不出 被五月天狠虧內幕曝光

邱彥翔以「霓虹綠洲音樂季」召集人露面宣傳。（經紀人提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「全聯先生」邱彥翔昨天以「霓虹綠洲音樂季」召集人身分露面宣傳活動，他拍攝全新宣傳照改頭換面，更宣布接下來有玩樂團的人生規劃。

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邱彥翔因為酒醉砸車的行為，與合作多年的賣場結束合作，他強調尊重客戶的處置，被問到全聯併購大潤發後，大潤發將改名為大全聯，未來是否要爭取代言？對此他回應：「看客戶決定，有的話當然很好啊，很棒的事情。」

邱彥翔宣布組團的規劃。（經紀人提供）

邱彥翔透露，這幾年買東西都去全聯，甚至還會習慣幫忙整理貨架，展現對品牌滿滿的愛與忠誠度。

熱愛音樂的邱彥翔，從以前就是「聽團仔」，他是日本知名音樂季Fuji Rock的鐵粉，這些年則在台北舉辦「霓虹綠洲音樂祭」 ，第三屆霓虹綠洲音樂祭本月19、20日在台北萬華華中露營場登場。

邱彥翔透露今年要組團的夢想，包括好友五月天、宇宙人都鼓勵他趕快追夢，低潮時也有給予他鼓勵，瑪莎就還曾虧他：「身上有沒有拿不應該拿的東西」、「喝酒要適量」，勸他少喝點酒。

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