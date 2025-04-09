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娛樂 最新消息

5566感情決裂？許孟哲惡搞前輩王仁甫 實力被嗆「很鳥」

王仁甫把孫協志擠成包子臉。（中視提供）王仁甫把孫協志擠成包子臉。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕許孟哲近日抱病錄影《飢餓遊戲》，反應卻異常靈敏，讓眾人驚呼「他生病反而變厲害！」孫協志笑說：「那是因為他平常就很鳥。」許孟哲也惡整王仁甫把他擠成包子臉，王仁甫就趁機撥亂孫協志頭髮，讓其他藝人不禁笑說：「他們是感情決裂吧！」

蔡黃汝（左起）、峮峮吐嘈許孟哲生病變厲害。（中視提供）蔡黃汝（左起）、峮峮吐嘈許孟哲生病變厲害。（中視提供）

《飢餓遊戲》近日在南投埔里錄影，邀請潘映竹、鮪魚、江宏傑等藝人參與，並特別安排游書庭與劉丞為BL劇宣傳，兩人在節目中上演調情戲碼，劉丞先摸頭後與游書庭深情對視，場面甜蜜又曖昧，讓現場觀眾驚呼。

許孟哲惡整王仁甫。（中視提供）許孟哲惡整王仁甫。（中視提供）

節目回歸「飢餓指數抽鍋」賽制，設有美食獎勳激發藝人競爭。孫協志、王仁甫與許孟哲三人挑戰「海枯石爛、情比金堅」遊戲，考驗反應與手速。遊戲規則混亂，許孟哲搞笑擠包子臉，王仁甫撥亂孫協志頭髮，互動爆笑。儘管許孟哲重感冒，依然反應敏捷，讓大家驚訝不已，孫協志笑稱「他平常就很鳥」，王仁甫則幽默回應「應該說遜」，許孟哲搞笑回擊：「那我乾脆取消掛號，維持這個實力。」

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