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台大學霸怎麼了！離開台灣前進日本：不再執著

阿橘Ahh G推出單曲〈送給你的寂寞〉。（Shabbyboyz提供）阿橘Ahh G推出單曲〈送給你的寂寞〉。（Shabbyboyz提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作女聲阿橘 Ahh G來自台大外文系，從學生時代開始音樂創作，於2023年發表首張專輯《赴宴》，主打歌〈赴宴〉被選入Spotify Fresh Finds Taiwan歌單，且成為歌單封面。這次阿橘 Ahh G攜手新銳製作人Flowstrong推出新單曲〈送給你的寂寞〉，勾勒出台北夜晚的孤寂氛圍。

談到與Flowstrong合作〈送給你的寂寞〉，起源自阿橘在2024年與曾入圍金曲新人、同為台大學生時期就展開創作的鄒序共同合作單曲〈Cool But Lonely〉而開始。阿橘 Ahh G回憶：「一開始他看起來酷酷的，話不多，但一聊到音樂時，他的熱情立刻展現出來，整個人充滿能量。」外冷內熱的Flowstrong在音樂上與阿橘有著意想不到的默契。

阿橘Ahh G推出單曲〈送給你的寂寞〉。（Shabbyboyz提供）阿橘Ahh G推出單曲〈送給你的寂寞〉。（Shabbyboyz提供）

阿橘 Ahh G分享，這首歌從寫作到現在已經快兩年了，「當初寫這首歌時，我常常會因為別人的期望而感到壓力，但現在，我已經不會過度執著於別人的期待，盡力做到最好就行了。」這段心境的轉變讓她的創作更加真誠，也更具情感張力。

從學生時期開始創作，阿橘 Ahh G近年斬獲更多音樂節舞台，除登上台灣祭、赤聲躁動等舞台外，也在去年首度前往海外，受到「霓虹綠洲」音樂節團隊推薦，前進福岡參加了J-pop 新星雲集的音樂節「MUSICCITY IN TENJIN」，「走過這麼多舞台，對於2025年要推出的作品中的自我建構更加穩固，也希望能夠在今年完成專場的演出期許！」

阿橘Ahh G推出單曲〈送給你的寂寞〉。（Shabbyboyz提供）阿橘Ahh G推出單曲〈送給你的寂寞〉。（Shabbyboyz提供）

她也入選北流五週年系列活動，將攜手雷擎共同創作單曲。並且於甫結束的「2025台灣祭」站上副舞台，引爆大量聽團仔搖擺熱情。

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