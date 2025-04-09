羅時豐侄子出手了！決裂姑丈8個月 改與洪都拉斯合作

張敏慎宣布與洪都拉斯合作。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕羅時豐去年與「侄子」張敏慎決裂拆夥，擁有78萬訂閱的「羅時豐DL.不務正Ya」YT頻道改由張敏慎都在經營，今天張敏慎在社群宣布喜訊，將改與洪都拉斯一起合作。

張敏慎曬出兩人合照，更表示：「洪都拉斯不用經營什麼『人設』，他本來就是那種會碎唸嘮叨的長輩、也是個熱心雞婆真誠的大叔；他的真性情不完美…卻可愛，這也正是他迷人的地方。」

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張敏慎更爆料，洪都拉斯因為忙到今年才有空檔，頻道才停擺這麼久。如今相隔8個月，張敏慎才宣布與洪都拉斯合作，他不希望跟形象有機會崩塌的藝人合作，也不想找擅長包裝、矇騙大眾的藝人，認為洪都拉斯才華洋溢，這些年卻選擇當綠葉襯托他人，工作經驗包含開計程車、扛瓦斯、賣羊奶等等，因此比誰都能理解基層人士的努力。

張敏慎說：「這也是我一直以來的創作理念，透過鏡頭照亮那些努力卻被忽略的小人物。」雙方搭檔有個默契，更決定頻道不只有搞笑橋段，也期許能替台灣戲劇盡份心力。

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