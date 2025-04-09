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啦啦隊正妹熱舞偷酸富邦墊底挨轟！道歉反遭球迷打臉：睜眼說瞎話

王妡道歉滅火無效反被控是說謊。（翻攝自IG、Threads）王妡道歉滅火無效反被控是說謊。（翻攝自IG、Threads）

〔記者林欣穎／台北報導〕前富邦啦啦隊Fubon Angels成員王妡日前與晴晴穿著中信隊球衣，在鏡頭前熱舞大酸前東家「年年都墊底」，影片曝光後引起球迷不滿，遭到輿論撻伐。王妡昨（8日）發文致歉，並強調當下有入鏡的球迷是有經過對方同意才拍攝的，不過該球迷在社群發聲反駁稱自己不知情，此事也讓網友們再次質疑王妡說謊。

王妡身穿中信兄弟球衣跳「32撞」，還把歌詞改編成「你們年年都墊底」，暗酸前東家戰績，引起富邦球迷不滿，該影片在被炎上後緊急下架，王妡道歉稱自己因為一時衝動，「原本只是開個玩笑，但事後我明白這樣的行為可能會傷害許多人 對此我深感後悔，並對所有受到影響的人致上真誠的歉意。」

王妡也提到，關於拍攝過程，當時的拍攝是有經過球迷同意的，「這些其實都有影像紀錄可以佐證，完全沒有強迫或刻意，有任何說法與現場情況有落差，造成了誤解，我們願意進一步溝通和澄清。」

王妡稱拍攝有經過球迷同意，反遭當事人打臉。（翻攝自Threads）王妡稱拍攝有經過球迷同意，反遭當事人打臉。（翻攝自Threads）

不過該球迷隨即留言表示，自己並不清楚她們拍攝的是帶有反諷意味的歌詞內容，「妳們當時不斷以『32撞』的方式接近，我以為是在拍攝一般的娛樂影片，完全不知道實際內容，更沒有人事先詢問我是否同意入鏡。事後被誤解，我已經感到非常委屈。看到您的道歉，卻又提及到我同意拍攝，讓我深感無奈。請您不要誤導，謝謝。」網友們看到後紛紛挺該名球迷，更重轟王妡睜眼說瞎話，「請問是看邦迷好欺負嗎？」、「還在騙你也不簡單，一個謊要更多的謊來圓」。

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