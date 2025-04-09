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苦苓列4點關於川普完全外行看法 籲外界別慌

川普關稅海嘯造成全球股災，台股也難倖免。（資料照）川普關稅海嘯造成全球股災，台股也難倖免。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全球金融市場籠罩在美國總統川普（Donald Trump）關稅風暴中，台股7日慘遭血洗2065點，指數不僅摜破2萬點大關，更直下1萬9千點，收19232.35點，今（9）中午左右，作家苦苓在臉書發文列舉4點「關於川普的完全外行看法」，要外界不要急，不要慌，「熬一陣子總會過的。」

苦苓列舉關於川普的完全外行看法」如下：

1.白宮說「有50國在排隊」，意思是不論高低關稅都可以來談，談得滿意了也可以「赦免」你，就看你表現。

2.川普說「他們要給很多錢」，這個錢不一定是關稅，大量買美債也可以，只要能補他的欠錢黑洞就可以。

3.川普兒子說「可能會持續數週」，也就是說關稅沒有要「永遠」這麼離譜的收下去，談好之後各安其位。

4.商務部長說「非關稅欺騙」，打擊重點其實不是貿易逆差而是「洗產地」，換句話說，主要還是在打中國。

川普宣布對等關稅政策，引發股市全球股災，台股也連續2日重挫，成大教授李忠憲發文表示，雖然帳戶蒸發但他卻很平靜，反而是很焦慮的盯著罷免連署進度，因他知道帳戶虧損的，是他一個人未來的生活，但若罷免失敗，民主自由將化為烏有，為此他呼籲：「不要只盯著股市的紅綠燈，請也看一看這個國家的方向燈，還亮著沒有」。

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