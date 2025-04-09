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娛樂 最新消息

李連杰九旬丈人利永錫罕露面 烏髮壯碩凍齡

李連杰丈人利永錫（右）祖籍廣東，他是香港戲劇界資深演員，與劉嘉玲、秦沛和謝君豪主演舞台劇《奪命証人》是他退休前最後作品。（香港星島日報）李連杰丈人利永錫（右）祖籍廣東，他是香港戲劇界資深演員，與劉嘉玲、秦沛和謝君豪主演舞台劇《奪命証人》是他退休前最後作品。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕63歲女星利智1986年參選亞姐奪冠入行，當時更被已故倪匡稱讚為「50年難得一見美女」，利智1999年與武打巨星李連杰結婚後淡出幕前，先後生下2名女兒鮮少公開露面，低調過著少奶奶生活。

港媒報導，李連杰2013年被診斷罹患甲狀腺亢進，近年因健康問題大幅減產拍片，更潛心禮佛，他一部電影已是2020年上映迪士尼真人版《花木蘭》且戲份不多，日前有網友曬出與利智父親利永錫共同現身飯局合照，李連杰丈人現況才曝光。

李連杰九旬丈人利永錫罕露面 烏髮壯碩凍齡日前有網友曬出與利永錫（中）共同現身飯局合照。（香港星島日報）
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這名網友留言誇讚利永錫：「90歲依然瀟灑！李連杰岳父罕見露面，神似利智，狀態絕了！從影68年，低調傳奇，利永錫是上戲科班出身，演過話劇、影視劇，最經典角色是《蓮花童子哪吒》裡通天教主！」更羨慕90歲利永錫一頭烏髮，壯碩身材既凍齡。

據調查，利永錫曾在香港發展，從雜工躍成演技派藝人，連港星劉嘉玲都和他拍過戲，2018年退休時李連杰還親自捧場。

利智與李連杰於1988年因拍《龍在天涯》而結緣。（香港星島日報）利智與李連杰於1988年因拍《龍在天涯》而結緣。（香港星島日報）

利永錫祖籍中國廣東，也是一名香港戲劇界資深演員，15歲接觸表演行業，後來考入中國上海戲劇學校，一直永不言休，與港星劉嘉玲、秦沛和謝君豪主演舞台劇《奪命証人》是他退休前最後作品。

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