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李燕結婚2年發福遭疑懷孕？甩11公斤放話：不想再被說大嬸

李燕大談為戲甩肉辛酸史　被下令「即刻減肥」。（CHOYeR曲易提供）李燕大談為戲甩肉辛酸史　被下令「即刻減肥」。（CHOYeR曲易提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕本土劇女神李燕與老公陳茂榮2023年5月結婚，至今快2年，婚後生活幸福美滿，讓她一度幸福肥到人生巔峰，這次她決心甩肉11公斤，回歸女神身材，被問到堅持體態控制的原因，她俏皮笑說：「當然是不想再被說大嬸！」身材明顯再進化，就連老公都忍不住驚呼：「真是我的水某！」

李燕認為減肥關鍵在於怎麼吃、吃多少，以及怎麼幫助身體代謝。（CHOYeR曲易提供）李燕認為減肥關鍵在於怎麼吃、吃多少，以及怎麼幫助身體代謝。（CHOYeR曲易提供）

回憶過去拍戲經歷，李燕大嘆：「身材管理真的很辛苦！」她曾因角色需求，被長官直接下令「即刻減肥」，讓她壓力爆表，她表示：「之前年輕的時候，少吃幾餐就能減下來，但即使瘦下來後，吃東西也都要很節制才能維持體態，真的很辛苦。」李燕表示自己熱愛美食，完全無法極端節食，前兩年身材發福，常被懷疑是否懷孕，近期終於成功擺脫孕婦體態，養成「易瘦體質」。

李燕更和姊姊、弟弟玩起「甩肉PK戰」，沒想到最後她竟以「最速瘦身」奪冠，她分享道：「我和我姊還有我弟，真的是各憑本事甩肉，姊姊很辛苦是靠意志力減，而我弟則是靠飲控，我是維持正常飲食並搭配輔助品，結果我居然減得最快，還最瘦的，超得意！」

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