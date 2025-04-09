譚艾珍不怕關稅動盪 烏雲總會散去「國際問題國家會處理」

譚艾珍去年曾遭詐騙，也讓外界認真思考預防年長者遭詐騙重要性。（翻攝自譚艾珍臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人譚艾珍去年9月遭詐騙98萬元，第2次交款前被警方發現即時阻止，原本不願多談，看到台北市內湖區一對母女遭詐1200萬後輕生憾事，決定說出遭詐騙經過，鼓勵受害人不要壓抑痛苦，並盼外界別再歧視、嘲諷被害人無知。

今（9）日上午，譚艾珍在臉書發文希望民眾要穩定、穩定、穩定，「目前一定要小心防詐騙，美國關稅引發全球震盪，在一片混亂不安的時候，請注意！現在就是詐騙集團（進場）的時機」，她呼籲不管經濟如何震盪，都要穩住自己的心情，避免在混亂不安的時候，讓詐騙集團運用各種投資保本等等詐騙來趁虛而入。

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透過臉書發文，譚艾珍要大家別忘了新冠病毒製造世界混亂不安，台灣穩住陣腳也就度過了，「現在美國關稅製造的不安，在大家穩定面對一定也會平安度過的，此時此刻更要小心防範，別讓詐騙集團的各種《假投資理財》趁虛得逞喔！」

譚艾珍最後還說，國際的問題國家會處理，自己的財物自己來負責，「烏雲總會散去的。」

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