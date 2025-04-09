告五人世運首唱聚5萬哈瓜！高市府攜14店家推「魔法藥水」

告五人世運演唱會門票秒殺，將於4月12日本週六登場。（資料照、相信音樂提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕新生代超人氣天團告五人本週六（4月12日）將首度在高雄舉辦「磊山保經xAccusefive告五人 [MY MAGIC 宇宙超有趣] 新世界巡迴演唱會｜2025世運極限版」演唱會，預計將吸引逾5萬樂迷齊聚！高雄市政府攜手14家知名餐酒館推出「高雄的魔法藥水」企劃，邀歌迷感受高雄精彩夜生活。

高市經發局長廖泰翔表示，告五人與高雄有許多美好回憶，不僅兩次登上高雄世運擔任世界級大團演唱會嘉賓，更登場2025高雄跨年晚會、擔任2025冬日遊樂園代言人，本次迎來世運專場，高雄絕對要帶給「哈瓜」們感動無極限的演唱會之旅。

請繼續往下閱讀...

這回不僅憑演唱會門票到指定6處捷運站即能兌換50元「商圈夜市優惠券」，更推出「高雄的魔法藥水」串連企劃，攜手双黄、南喃至嶼、Gallery 20.5、萬吧 One. Bar、承億酒店24F池畔酒吧等14家高雄精選餐酒館，以告五人經典名曲為發想，推出〈愛人錯過〉、〈紅〉、〈愛在夏天〉、〈在這座城市遺失了你〉等14款同名特調飲品，4月11日至4月27日憑門票於合作餐酒館消費再享優惠。

高市府串聯14家高雄精選餐酒館，以音樂為發想推出專屬特調飲品，並祭出應援享優惠活動。（經發局提供）

本次門票也可於高雄捷運站兌換「商圈夜市優惠券」（面額50元），同時於捷運左營站設置演唱會主視覺打卡牆，樂迷完成指定任務即可獲得限量「告五豬扇子」，感受滿滿高雄的有趣。

經發局補充，歌迷如果持有魔力紅、張學友、7-ELEVEN高雄櫻花季及大港開唱等演唱會門票且尚未換取「商圈夜市優惠券」，可趁這次機會到指定捷運傳進行兌換，使用期限到8月31日止。

歌迷們憑指定演唱會門票可至6處捷運站兌換「商圈夜市優惠券」，用於高雄40+處商圈夜市和400+家以上精選店家消費折抵。（高市府提供）

經發局特別呼籲，未滿18歲民眾禁止喝酒，酒後不開車並鼓勵歌迷搭乘大眾運輸、計程車或找代駕，更多活動資訊，請隨時關注經發局FB粉絲團、IG、商圈夜市優惠券官網（www.khafterparty.tw）及高雄LIVE PASS網站（https://www.khlivepass.tw/activity/mgpft）。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法