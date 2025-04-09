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宥勝無法復出關鍵點 呂秋遠：觀眾不會接受你

宥勝無法復出關鍵點 呂秋遠：觀眾不會接受你宥勝沉澱22個月後，宣告重啟YouTube頻道復出，網友意見分歧。
（翻攝自YouTube）

〔記者林南谷／台北報導〕宥勝前年6月爆出曾對公司女員工襲胸、強吻，演藝工作全丟，後依強制猥褻起訴，二審被判處8個月刑期緩刑5年、須向公庫支付200萬元，相隔22個月，他拍影片宣告復出並表示：「重啟頻道，重新出發。」

對於家人，宥勝認為只有滿滿抱歉，「這是我自己的事，卻讓他們共同承擔壓力，所以我必須用更長的時間、並做的更好，才能回報他們的愛。」老婆兼經紀人慈惠支持他，「希望他還能做個有用的人，尊重他用他擅長的方式，傳遞給這世界更多愛與能量。」

但對於宥勝復出，網友意見分歧，有人表示支持，但大多數人都相當反感，有網友認為他每次出現都是喚醒受害者的傷痛，希望他別再當公眾人物，而他則回應網友，表示案子已完全結束，法官最後給予緩刑，「所以我正努力成為更好的人，並持續為社會貢獻」，期望以行動洗白過往錯誤。

至於宥勝有沒有資格復出，律師呂秋遠8日在臉書發文表示，這是他的粉絲願不願意接受的問題，但判決書上的幾個重點：
1.最後的判刑結果是有期徒刑8個月，緩刑5年，兩年內要支付國庫200萬元。如果以法定刑6個月以上、5年以下的範圍來看，其實8個月並沒有特別重，甚至可以說偏低。
2.實務上被告要拿到緩刑，法院通常都會希望要有被害人同意，畢竟緩刑的時間過了，就是不用入獄服刑，也不用易科罰金。然而這次法官並沒有要求這個隱形的要件，就給他緩刑。
3.法官給他緩刑的原因，是認為宥勝經過評估後，再犯率低，沒有前科，有深刻反省，主動去做諮商治療，暫時不執行也是適當的。
4.宥勝在對員工強制猥褻以後，已經東窗事發，還曾經要求被害人要在法院時，按照被告的說法做證，讓被害人很害怕。
5.被害人不願意跟他和解，只是在法院表達事發之後很害怕。她不願意收被告的和解金，只是希望事情趕快結束就好。
她不願意給對方緩刑。
6.宥勝對醫師的說法是這樣的：
「從小就很獨立，在班上是風雲人物，國、高中及大學生參加熱舞社，異性緣不斷，曾經跟學姊學妹交往過程中，不曾有感情紛擾，對於異性總是保持開放的性關係。又因其為知名藝人，因工作機會接觸女性，包括職場上共同工作之伙伴及職場外之粉絲，自認有異性緣，女性會順從他所為，未想到並非所有女性均會順從他做一些心中想做的事。」
白話文就是，「我一直以為我很帥，每個女生只要我想要，都沒有要不到的，我怎麼會知道這個女生不聽我的？」
7.他在對法官求情的時候，說自己沒有工作、沒有收入。
8.被害人沒有提出附帶民事賠償的訴訟，當然也沒有取得任何賠償。宥勝想和解，但被害人不願意。
9.緩刑的意思，就是觀察期五年，如果五年內，宥勝再去騷擾被害人，或是再故意犯罪，就會被撤銷緩刑。
觀察期五年，判決書是今年的1月2日，也就是才開始三個月而已。
10.判決定讞後，隨即拍影片希望復出，這不是更生人的問題，因為傅崑萁都能當立法院的國民黨總召了。而是，拿到緩刑，不用入獄服刑已經很好了，為什麼不能好好反省，而是一定要在這時候宣布復出呢？

呂秋遠最後說：「觀眾就是不會接受你啊！」

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