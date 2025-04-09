阿湯哥《不可能的任務：最終清算》再度前往坎城！集大成「迫不及待分享」

湯姆克魯斯（左）透露為《不可能的任務：最終清算》進行的訓練與準備，集過往所有努力之大成。（翻攝自湯姆克魯斯IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕第78屆坎城影展於昨宣布，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯今年將帶著最新鉅作《不可能的任務：最終清算》再度現身坎城影展，於盧米埃劇院進行非競賽展映。屆時阿湯哥將和長期合作的導演兼編劇克里斯多夫麥奎里，以及電影主要演員一同踏上坎城影展紅毯，出席盛大首映。

湯姆克魯斯（右）將和編導克里斯多夫麥奎里一同帶著《不可能的任務：最終清算》出席坎城影展首映。（翻攝自湯姆克魯斯IG）

這是阿湯哥第三次出席坎城影展，1992年他首次隨著朗霍華執導、他和前妻妮可基嫚一同演出的《遠離家園》出席坎城首映，2022年他以《捍衛戰士：獨行俠》強勢回歸，不僅帶來全球首映，還舉行了一場激勵人心的大師課，更在現場感動接受榮譽金棕櫚，成為影展史上的高光時刻。

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在《不可能的任務：最終清算》中，阿湯哥將再次飾演他自1996年開始扮演的經典角色—IMF特工伊森韓特，該片也標誌著該系列30年來的故事線完美收尾，宛如伊森在片中說的「再相信我，最後一次」，邀請觀眾一同見證。

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》於高空中倒掛在一架雙翼飛機的機翼上，海報也選了這驚險一幕。（UIP提供）

電影由克里斯多夫麥奎里編導，兩人延續過往幾部作品的深厚合作默契，阿湯哥表示：「克里斯多夫麥奎里不只是我親愛的朋友、我的創作兄弟、年度最佳導演，他更是一位永恆的藝術家。」他也分享，為這部電影進行的訓練與準備，是集過往所有努力之大成，「從深海到高空，我迫不及待想與大家分享更多了！」《不可能的任務：最終清算》將於5月14日在坎城影展首映，5月23日正式在台上映。

《不可能的任務：最終清算》最新預告：

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