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TANK忘情舔共！中國換心肝「感謝祖國」 酒駕劈腿黑歷史遭挖

Tank赴中國換心肝輸誠中國。（翻攝自微博）Tank赴中國換心肝輸誠中國。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「TANK」呂建忠曾以《專屬天使》、《非你莫屬》等膾炙人口的情歌一砲而紅，後卻因遺傳性心臟病消失螢光幕前長達10年，昨（7日）坦言已在去年11月於中國接受心肝聯合移植手術，獲得重生的他在提到台灣時卻以「台灣省」稱呼之。TANK將台灣降格的行徑引爆網友們不滿情緒，更被挖出以往酒駕、劈腿離婚的黑歷史。

相關新聞：TANK為何選擇去中國換心？網紅八炯揭「國有器官」黑幕

TANK昨發文透露在中國做心肝移植手術，成為亞洲成功首例，他感謝「祖國」及醫療團隊，提到台灣則降格為省，引發台灣網友懷疑根本是大外宣，更有網友搬出他的黑歷史怒嗆「大家是不是忘記，當初Tank淡出演藝圈除了心臟問題以外，還有劈腿6（次）因此離婚」、「外加酒駕出車禍！」 

Tank（右）與前妻鄭智雅結束2年短命婚。（資料照，記者胡舜翔攝）Tank（右）與前妻鄭智雅結束2年短命婚。（資料照，記者胡舜翔攝）

事實上，TANK曾坦言自己24歲時因演藝事業發展順遂產生大頭症，後因姊姊過世爆發心律不整用酒精麻痺自己，這5年間經常凌晨宿醉上工，工作完再繼續找朋友喝酒。這期間，TANK認識擔任平面模特兒的前妻，他承認當時也鬧出劈腿6女的行徑，直到經紀合約結束後2012年閃婚，但依舊沒有改善更拚命酗酒，生活狀況連連導致2年婚姻結束。

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