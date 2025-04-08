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女團Popu Lady合體3位成人妻 「大仁哥」女友現在長這樣

Popu Lady成員宇珊（由前至後）、庭瑄、洪詩、寶兒、大元開心合體聚會。（翻攝自IG）Popu Lady成員宇珊（由前至後）、庭瑄、洪詩、寶兒、大元開心合體聚會。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團Popu Lady由洪詩、大元、寶兒、庭瑄、宇珊所組成，13年前推出首張迷你專輯《一直一直愛》，不過只出過4張音樂作品，直到2019和2020年，所有團員陸續與前東家結束合作關係，該團也就消失了，團員各自發展，這兩天團員合體聚會，其中已有3位人妻。

包括洪詩、宇珊，還有2月底登記結婚的大元都變成人妻，洪詩還當了媽媽，團員分享合照，宇珊寫下：「大家好，我們是Popu Lady！」並提到：「好幸福的晚上，超級開心，我愛你們。」

大元則說：「不可能都沒有老的跡象吧！（自己說）」確實5位團員看起來狀態都保持不錯。

目前仍未婚的庭瑄，和男友陳柏霖愛情長跑多年，當年陳柏霖在《我可能不會愛你》飾演「大仁哥」迷倒無數女粉絲，但最後「大仁哥」只屬於庭瑄一人。

另一位單身的寶兒，目前是富邦悍將啦啦隊成員，在球場擁有不少球迷支持。

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