休葛蘭氣炸 入境英國遭刁難 網友譏諷：自以為名人

大部分網友認為休葛蘭暴怒是因為對方沒認出他「大明星」的身分。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕64歲英國名演員休葛蘭過去常在電影中飾演英國上流社會角色，不過，近日他在社群媒體抱怨自己入境英國被氣炸的事情。他表示自己帶著老婆、孩子入境英國時，機場移民官檢查護照時，低聲盤問他的孩子：這是你爸和你媽？由於護照上載明了姓氏，休葛蘭認為已經足夠證明他與孩子們是一家人，但移民官仍堅持提問。

64歲英國名演員休葛蘭近日在社群媒體抱怨自己入境英國被氣炸的事情。（路透）

移民官為何堅持提問？這和休葛蘭的歷任妻子們有關，他目前有5名子女，其中14歲長女、11歲次子是和華人前妻生的；13歲長子以及兩名未公開名字的孩子，則是和現任妻子瑞典女製片安娜埃柏斯坦所生。

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不過大部分網友還是認為休葛蘭之所以生氣的原因不是受到移民官刁難，而是對方沒認出他「大明星」的身分。除此之外，許多人認為部分地區兒童販賣猖獗，移民官小心翼翼的做法根本沒有錯，因此故意在網路上酸他：自以為名人。

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