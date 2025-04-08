台股血洗團滅！楊謹華石油富商尪反應曝光

楊謹華（右）和唐寶寶翔翔及他母親進行插花儀式。（唐氏症基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華今出席唐氏症基金會「繡球花開，共融傳愛」母親節禮盒發表記者會，和唐寶寶翔翔及其母親進行插花儀式。提到美國總統川普宣布課徵對等關稅，引發全球股災，台股血洗團滅，楊謹華自招沒投資股票，因此逃過一劫，「我就好好把戲演好，投資自己身上」。

楊謹華邀請社會大眾將滿滿的心意化作實際行動，向偉大的母親致敬。（唐氏症基金會提供）

楊謹華（右）和老公Ben感情很好。（翻攝自臉書）

至於石油商老公的狀況？她說從不過問另一半的生意，「我看到他都是對我笑臉，他回到家說句『我回來了』就是一張笑臉，每天都對我笑！」看似沒受影響，楊謹華再度解釋：「我只知道他的工作項目，不會特別問投資股票，因為我真的不懂，不會主動聊這一塊。」

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此外，她曾兩度和柯佳嬿有金鐘戲后之爭，都由柯佳嬿一票之差勝出，今年2人有望再以《影后》、《童話故事下集》互別苗頭，楊謹華看來老神在在，說：「我覺得先做好現在吧，未來事情別先預測，不要這麼擔心。」也稱兩人私下交情好，「我生日她也有來，上次去香港亞洲電影大獎也有互動啊。」，認為獎項競爭無損友誼。

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