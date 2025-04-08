賈靜雯也買台積電！面對「綠光罩頂」搬巴菲特哲學應對

賈靜雯今出席新品上市記者會，回應倒是很保守。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯上週傳出將和蕭敬騰老婆Summer的經紀公司「喜鵲娛樂」強強聯手，和老公修杰楷一起進軍中國市場，後來否認消息，解釋「僅是合作」，且修經紀約仍在TVBS。賈靜雯今出席新品上市記者會，回應倒是很保守，她指出目前和Summer仍在談，「我們有些想法相像，她一直想要培育新人，我覺得也要有機會。」還主動問媒體，「怎不聊聊綠光罩頂」，意指台股綠油油。

相關新聞：賈靜雯合作蕭敬騰經紀公司 Summer證實了

請繼續往下閱讀...

只是下一秒要開始聊台股，她卻不怎麼想提自己的投資，她說自己疫情期間開始買股票，都交給理財專員打理，問她有沒有買護國神山台積電，她點頭說有，至於這波股災有沒有蒸發7位數字？她微笑回：「沒那麼瘋狂，我屬於保守型。」並稱自己若是沒有賣，應該不算慘賠，她自稱奉行巴菲特的「長期持有」觀念，她指出「巴菲特曾說，買了產品之後不要管他，當作去小島住，多年後就有驚喜」，看來她現在「正在小島上度假」。

賈靜雯今出席新品上市記者會，回應倒是很保守。（記者陳奕全攝）

此外，問及修杰楷之後工作計畫，她全都四兩撥千斤回「他的部分要問他，要尊重他」，不願替老公回應任何工作相關問題。

而她今出席家電品牌，難免問到家事分工，她表示老公修杰楷太勤奮，她若要做家事「要用搶的」，唯獨洗碗部分賈靜雯當仁不讓，「男生洗碗還是不夠乾淨」。而她兩個讀國小的女兒已經開始訓練做家事，因她們去年暑假去馬爾他遊學，開始學會用洗衣機，並整理自己行李。

賈靜雯今出席新品上市記者會，回應倒是很保守。（記者陳奕全攝）

賈靜雯也透過做家事看到孩子的性格，讀小學四年級的咘咘是藏東西高手，有次整理箱子發現螞蟻到處爬，循線才發現她藏了很多糖果。小女兒波妞則是亂中有序，讀小二的她相當愛美，週末會早早起床在書桌前化妝，讓人看了哭笑不得。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法