晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈靜雯也買台積電！面對「綠光罩頂」搬巴菲特哲學應對

賈靜雯今出席新品上市記者會，回應倒是很保守。（記者陳奕全攝）賈靜雯今出席新品上市記者會，回應倒是很保守。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯上週傳出將和蕭敬騰老婆Summer的經紀公司「喜鵲娛樂」強強聯手，和老公修杰楷一起進軍中國市場，後來否認消息，解釋「僅是合作」，且修經紀約仍在TVBS。賈靜雯今出席新品上市記者會，回應倒是很保守，她指出目前和Summer仍在談，「我們有些想法相像，她一直想要培育新人，我覺得也要有機會。」還主動問媒體，「怎不聊聊綠光罩頂」，意指台股綠油油。

相關新聞：賈靜雯合作蕭敬騰經紀公司 Summer證實了

只是下一秒要開始聊台股，她卻不怎麼想提自己的投資，她說自己疫情期間開始買股票，都交給理財專員打理，問她有沒有買護國神山台積電，她點頭說有，至於這波股災有沒有蒸發7位數字？她微笑回：「沒那麼瘋狂，我屬於保守型。」並稱自己若是沒有賣，應該不算慘賠，她自稱奉行巴菲特的「長期持有」觀念，她指出「巴菲特曾說，買了產品之後不要管他，當作去小島住，多年後就有驚喜」，看來她現在「正在小島上度假」。

賈靜雯今出席新品上市記者會，回應倒是很保守。（記者陳奕全攝）賈靜雯今出席新品上市記者會，回應倒是很保守。（記者陳奕全攝）

此外，問及修杰楷之後工作計畫，她全都四兩撥千斤回「他的部分要問他，要尊重他」，不願替老公回應任何工作相關問題。

而她今出席家電品牌，難免問到家事分工，她表示老公修杰楷太勤奮，她若要做家事「要用搶的」，唯獨洗碗部分賈靜雯當仁不讓，「男生洗碗還是不夠乾淨」。而她兩個讀國小的女兒已經開始訓練做家事，因她們去年暑假去馬爾他遊學，開始學會用洗衣機，並整理自己行李。

賈靜雯今出席新品上市記者會，回應倒是很保守。（記者陳奕全攝）賈靜雯今出席新品上市記者會，回應倒是很保守。（記者陳奕全攝）

賈靜雯也透過做家事看到孩子的性格，讀小學四年級的咘咘是藏東西高手，有次整理箱子發現螞蟻到處爬，循線才發現她藏了很多糖果。小女兒波妞則是亂中有序，讀小二的她相當愛美，週末會早早起床在書桌前化妝，讓人看了哭笑不得。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中