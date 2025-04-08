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龍龍舞台上淚崩「哭著也要演」 鐵粉一句話暖炸

龍龍一度萌生放棄舞台的念頭。（囍雀娛樂提供）龍龍一度萌生放棄舞台的念頭。（囍雀娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕單口喜劇演員龍龍歷經風波與低潮，一度萌生放棄舞台的念頭，卻因粉絲的支持重新找回初衷。即將登場的《2025龍龍個人秀EP5花光光心慌慌》，融合她近年的人生轉折與成長，將笑聲與淚水化為力量，呈現更深層、更動人的喜劇演出。

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龍龍坦言風波過後變得格外敏感，時常動不動就想哭，某次重返舞台演出時，一位從台南北上的鐵粉上前告白：「謝謝妳陪我度過低潮，每天看妳的影片才能釋放壓力。」這番話讓她當場淚崩，情緒湧現到無法克制，這也讓她意識到，舞台上的自己不只是帶來歡笑，更是與觀眾之間深刻的陪伴與連結。

龍龍曾面對過「不好笑」的質疑。（囍雀娛樂提供）龍龍曾面對過「不好笑」的質疑。（囍雀娛樂提供）

回憶起初投入單口喜劇，龍龍坦言面對過「不好笑」的質疑，也曾為了改善表演技巧反覆練習、錄影自我檢討。當時她年紀尚輕，觀眾多為職場族群，難以建立共鳴，也因此曾懷疑自己是否適合這條路。

如今經過十年磨練，龍龍已能自在掌握現場節奏，也累積了更多人生歷練，讓創作更貼近人心，她感性表示：「喜劇不只是逗笑，更是一種與觀眾心靈交流的過程，他們的笑聲與掌聲，是我堅持走下去的力量。」

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