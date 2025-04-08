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豆芽帶樂天女孩外出遇偷拍！嫌犯按快門「相機螢幕卻是暗的」

經紀人豆芽（右）帶樂天女孩伊伊、小帆去墾丁沙灘疑遭偷拍。（翻攝自IG）經紀人豆芽（右）帶樂天女孩伊伊、小帆去墾丁沙灘疑遭偷拍。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前中信啦啦隊員「豆芽」林裕庭近期轉當經紀人，5日她帶著樂天女孩「伊伊」陳伊、「小帆」楊曉帆出遊時，疑遇到偷拍慣犯，但對方似乎有備而來，讓她們因為沒有證據無法提告。

一名可疑男子假裝拍大海，但實際上是偷偷往豆芽方向偷拍。（翻攝自IG）一名可疑男子假裝拍大海，但實際上是偷偷往豆芽方向偷拍。（翻攝自IG）

豆芽趁著清明連假帶樂天女孩伊伊、小帆去墾丁沙灘踏浪，過程中發現一名可疑男子一直假裝拍大海，但實際上卻是偷偷往她們方向偷拍，不過奇怪的是，雖然有聽到快門聲，但當豆芽走近後發現該男子的相機螢幕為全黑的狀態，因此她懷疑對方可能是裝了黑屏軟體。後來，豆芽也上前提醒該男子不要再偷拍，對方這才放下相機，但卻沒有做出道歉或澄清的舉動，相當可疑。

雖然沒有證據可以提告該名嫌疑人，但豆芽仍希望能透過自己經歷提醒大家出門在外要小心偷拍，也不要檢討被害者穿著。文末她也強調如果在外認出公眾人物，應該要先詢問能否合照，而不是直接偷拍。

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