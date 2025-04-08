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林襄人氣被韓籍女神擠掉！啦啦隊女孩「排名洗牌」 南珉貞曝心聲

林襄（左起）、南珉貞、一粒、Yuri陳洛心。（記者林欣穎攝）林襄（左起）、南珉貞、一粒、Yuri陳洛心。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、張立東、風田、林襄、Yuri陳洛心、一粒、南珉貞今（8）日在宜蘭錄製東森超視實境節目《女孩好野》第二季，作為節目嘉賓的南珉貞在記者會上大秀國台語，還跟著沈玉琳唱《身騎白馬》，而日前《網路溫度計》發出最新統計，在台啦啦隊女孩聲量排名，前5名由韓籍霸榜，林襄則落在第10名，拿到第五名的南珉貞及林襄都吐露心聲。

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根據網路溫度計數據，前5名分別是李珠珢、李雅英、邊荷律、李多慧、南珉貞，峮峮為第6名、林襄則在第10名，南珉貞表示，能進入排行榜很開心，但自己的目標是第一名，一旁的沈玉琳則虧她：「但是李雅英贏妳欸？」南珉貞則露出苦笑，而同為隊友的李珠珢拿下第一，南珉貞則說很替對方開心，希望彼此都越來越好。

如今韓籍女孩來勢洶洶成為球場髮香區流量密碼，林襄被問及是否會感到壓力？她秒回不會，「大家一起努力前進，而且我舞蹈進步很多，練舞時會請教多慧、她都會教我，我覺得（舞技）有進步。」沈玉琳則再幽默直呼：「她賺那麼多哪會壓力大！」

而近日股災席捲全球，沈玉琳提到自己沒有再買股票，只存錢、買房地產，認為這樣才可以傳給老婆小孩，而平常有在投資的張立東則說確實有賠一些，但現在要共體時艱，同樣有買股票的風田則無奈說自己原本投資是為了翻身，無奈越買賠越多。

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