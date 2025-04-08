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朱軒洋被爆努力學當成熟大人！親曝拍攝心情「我很幸福」

朱軒洋主演《搜查瑠公圳》，幾位前輩對他讚譽加。（伯樂影業提供）朱軒洋主演《搜查瑠公圳》，幾位前輩對他讚譽加。（伯樂影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕改編自台灣治安史上首宗離奇女分屍命案電影《搜查瑠公圳》，集合朱軒洋、吳卓源、朱栢康等人一同演出，還有張世、梁修身、潘儀君等前輩參與，潘儀君直誇朱軒洋雖然個子高大，但骨子裡就是個孩子，反應單純可愛，更說「他很努力的想要讓自己學著做一個成熟的大人。」

《搜查瑠公圳》歷時七年時間打造，團隊為還原1960年代真實場景宛如「細節怪獸」上身，從場景道具到服裝細節，甚至是拍攝場地都相當講究，讓劇中經歷過1960年代的梁修身、張世和潘儀君都忍不住讚美團隊細節滿滿，像是坐上時光機回到過去。朱軒洋也形容像穿越時空，「整個拍攝場景陳設上完全不會讓我出戲，可以在這樣的場景中去扮演自己喜歡的角色，我感到很幸福。」

《搜查瑠公圳》找來金獎團隊加持，朱軒洋表示更助他入戲。（伯樂影業提供）《搜查瑠公圳》找來金獎團隊加持，朱軒洋表示更助他入戲。（伯樂影業提供）

出生1960年代的張世，對於團隊的細節考究也是給予極高評價，「我是電影裡面少數有經歷過六零年代左右的人，那時候年紀還小，但是七零年代我是記憶非常深刻的，所以讓我身歷其境，這個是一般團隊所沒有辦法給我帶來的感受。」

張世特別點名美術造型，「當我們在穿上衣服的時候，我覺得我們就是生在那個年代。」電影中的「太太」潘儀君同感美術造型細節滿滿，小到像是收據、賬冊、書籍等，都很完整地還原當年的時代背景，直呼：「真的覺得好像坐了時光機，回到了那個時候，我覺得這些細節部分都是很有幫助的。」

潘儀君也因為這些團隊的用心，每每到了片場行為舉止就像真的活在1960年代，讓劇中「兒子」朱軒洋很快的就能跟上節奏進入狀況，「每次跟張世老師還有儀君姐一起演戲時，我總覺得我真的在這個家庭存在過，覺得很開心。」

三位前輩這次與朱軒洋合作，對於他的表現也讚譽有加，張世誇讚他是一個很有氣度的演員，「他這個年紀要融入到那個年代是一件很困難的事，但是他做到了，他在事前想盡辦法做了很多功課，我們也在這個電影上看到他的成績，將來前途無量。」

潘儀君則回憶有一次收工和導演握手寒暄，一旁的朱軒洋一看趕緊跟上，深怕哪裡不周到失了禮數，「就是你看得出，他很努力的想要讓自己學著做一個成熟的大人，他很用心很仔細誠惶誠恐真的很可愛。」而身為後輩，朱軒洋也坦言和「前輩」們對戲壓力非常大，但也因此幫助他進入角色所需要的情境當中。《搜查瑠公圳》5月16日。

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