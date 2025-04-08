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5男洗澡「坦承相見」！曹佑寧被問「比大小」吐真相

〔記者蕭方綺／台北報導〕王識賢和夏騰宏、吳念軒、曹佑寧、黃河合作影集《星空下的黑潮島嶼》，他們主演「五虎將」，回憶當時為戲剃頭，一致公認曹佑寧的光頭最好看，吳念軒私下則表示非常想念光頭造型，「不會再有機會看到那麼多顆亮亮的頭，看了就覺得好笑！不只清爽好整理，也很容易拉近大家的距離，每天洗澡時間縮短好多、好舒服。」

曹佑寧（左起）和夏騰宏、王識賢、吳念軒、黃河一起接受處罰，瞬間變身「5隻小貓咪」。（Hami Video提供）曹佑寧（左起）和夏騰宏、王識賢、吳念軒、黃河一起接受處罰，瞬間變身「5隻小貓咪」。（Hami Video提供）

若要選一個連洗澡都「坦誠相見」的理想室友，吳念軒大膽選了王識賢，他笑說：「很安心的感覺！」王識賢則大方說：「都可以！我跟他們在一起都很OK。」夏騰宏透露大家在拍攝期間私下有一起泡溫泉，所以「坦誠相見」不成問題，沒想到吳念軒和黃河聽到在旁驚訝問：「怎麼沒有找我？」夏騰宏趕緊解釋：「你們那時候不在綠島！」緊急挽回險些破裂的「五虎將」友誼。

王識賢（中）和黃河（左）在《星空下的黑潮島嶼》動手術。（Hami Video提供）王識賢（中）和黃河（左）在《星空下的黑潮島嶼》動手術。（Hami Video提供）

曹佑寧則想起在球隊的時光，「（洗澡時）大家都脫光光，還會互相看來看去、比大小。」吳念軒立刻接問：「你贏了還是輸？」曹佑寧秒回：「不告訴你！」

曹佑寧在《星空下的黑潮島嶼》光頭很好看。（Hami Video提供）曹佑寧在《星空下的黑潮島嶼》光頭很好看。（Hami Video提供）

此外，王識賢被選為影集中是最令人心疼的角色，被問原因，他婉轉拒絕劇透：「大家看了就知道！」遊戲最後由向來省話的夏騰宏勝出，吳念軒和王識賢則必須接受「可愛5連拍」懲罰，但王識賢不愧是「團寵」，不只回答問題時總有人給提示，所有人還陪著一起受罰，5人一起用手勢比出當前韓國最流行的貓咪姿勢，「五虎將」瞬間變身「5隻小貓咪」，畫面相當可愛。

 

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