晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

破冰了！曾公開說瑪丹娜壞話 艾爾頓強：原諒我的大嘴巴

艾爾頓強（左）冰釋前嫌，還要為瑪丹娜寫歌。（翻攝自IG）艾爾頓強（左）冰釋前嫌，還要為瑪丹娜寫歌。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕66歲的瑪丹娜和78歲的「強叔」艾爾頓強破冰了！高中時的瑪丹娜深受強叔啟發，也非常崇拜他，不料進入演藝圈後，強叔卻曾公開說瑪丹娜壞話，近日她去《周六夜現場》探班，想和強叔「對質」，沒想到強叔看到她第一句話就冰釋前嫌。

瑪丹娜在社群分享她和艾爾頓強的合照，並談到：「我們終於和解了！」另外也回憶：「我記得當我還在上高中的時候，有天晚上我偷偷溜出家門去底特律看艾爾頓強的現場表演！這是一場令人難忘的演出，讓我了解到音樂的改變力量。」

但讓瑪丹娜難過的是，後來在演藝圈曾聽說艾爾頓強公開說她壞話，「幾十年來，當我得知自己如此敬佩的人竟然公開表示不喜歡我作為藝術家時，我感到很痛心。」

瑪丹娜說，當她得知近期艾爾頓強要上《周六夜現場》時，她決定去後台「對質」了解真相，瑪丹娜說：「當我見到他時，他說的第一句話就是『原諒我』，我們之間的牆就倒塌了。寬恕是一個強而有力的工具，幾分鐘之內，我們擁抱，然後他告訴我，他為我寫了一首歌，他想合作，就像一切都回到原點了！」

冰釋前嫌後，艾爾頓強也在瑪丹娜的發文下留言：「感謝妳來《周六夜現場》探望我，也感謝妳原諒我和我的大嘴巴。我對自己過去說的話並不感到自豪，特別是當我想到妳作為藝術家所做的所有開創性的工作時，為一整個世代女性藝術家成功鋪路和忠於自我，妳也是80年代最早對抗愛滋病毒、愛滋病的人之一，為許多迫切需要幫助的人帶來了愛和同情。」

強叔也告訴瑪丹娜：「我很感激我們能夠繼續前進，我對當今世界的種種分裂越來越感到苦惱，妳和我都已經被世界各地受到威脅的社群全心全意地接受和擁抱。我希望透過共同努力，我們可以為真正需要支持的人創造偉大的事情，並享受其中的樂趣！」而瑪丹娜在Instagram的發文，目前已有超過30萬人按讚。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中