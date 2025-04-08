破冰了！曾公開說瑪丹娜壞話 艾爾頓強：原諒我的大嘴巴

艾爾頓強（左）冰釋前嫌，還要為瑪丹娜寫歌。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕66歲的瑪丹娜和78歲的「強叔」艾爾頓強破冰了！高中時的瑪丹娜深受強叔啟發，也非常崇拜他，不料進入演藝圈後，強叔卻曾公開說瑪丹娜壞話，近日她去《周六夜現場》探班，想和強叔「對質」，沒想到強叔看到她第一句話就冰釋前嫌。

瑪丹娜在社群分享她和艾爾頓強的合照，並談到：「我們終於和解了！」另外也回憶：「我記得當我還在上高中的時候，有天晚上我偷偷溜出家門去底特律看艾爾頓強的現場表演！這是一場令人難忘的演出，讓我了解到音樂的改變力量。」

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但讓瑪丹娜難過的是，後來在演藝圈曾聽說艾爾頓強公開說她壞話，「幾十年來，當我得知自己如此敬佩的人竟然公開表示不喜歡我作為藝術家時，我感到很痛心。」

瑪丹娜說，當她得知近期艾爾頓強要上《周六夜現場》時，她決定去後台「對質」了解真相，瑪丹娜說：「當我見到他時，他說的第一句話就是『原諒我』，我們之間的牆就倒塌了。寬恕是一個強而有力的工具，幾分鐘之內，我們擁抱，然後他告訴我，他為我寫了一首歌，他想合作，就像一切都回到原點了！」

冰釋前嫌後，艾爾頓強也在瑪丹娜的發文下留言：「感謝妳來《周六夜現場》探望我，也感謝妳原諒我和我的大嘴巴。我對自己過去說的話並不感到自豪，特別是當我想到妳作為藝術家所做的所有開創性的工作時，為一整個世代女性藝術家成功鋪路和忠於自我，妳也是80年代最早對抗愛滋病毒、愛滋病的人之一，為許多迫切需要幫助的人帶來了愛和同情。」

強叔也告訴瑪丹娜：「我很感激我們能夠繼續前進，我對當今世界的種種分裂越來越感到苦惱，妳和我都已經被世界各地受到威脅的社群全心全意地接受和擁抱。我希望透過共同努力，我們可以為真正需要支持的人創造偉大的事情，並享受其中的樂趣！」而瑪丹娜在Instagram的發文，目前已有超過30萬人按讚。

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