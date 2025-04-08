告五人「宇宙超有趣」演唱會周六登場！高雄世運大道將實施交通管制

告五人「宇宙超有趣」演唱會將引爆高雄，世運大道將交管禁入車輛。（相信音樂提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕知名樂團告五人「MY MAGIC宇宙超有趣」2025世運極限版-新世界巡迴演唱會，4月12日19時於高雄世運主場館登場，為確保活動期間交通順暢及民眾安全，警方規劃投入警力313人、義交120人，協助周邊路段交通疏導，並宣布世運大道當日12時至24時實施交通管制，禁止車輛進入。

警方指出，活動會場周邊無汽車停車位，僅開放機車停放體育場內機車停車場，但需配合管制時間以外時聞，軍校路（世運大道至海光路段北往南方向路側）、左楠路捷運站以北兩側機車格，以及捷運站以南東側及軍校路西側眷村等處，約有2200機車臨停格位。

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為因應散場時激增人潮，包括左楠路與世運大道路口、軍校路與世運大道路口等重要路口，都會加派警力疏導人潮，並於世運大道南北兩側人行道，採取「南北向分流」模式，分散搭乘捷運的人潮，該處安排31名員警，協助周邊路段交通疏導。

此外，主辦單位規劃進場時臺鐵新左營站（高鐵左營站）至會場有免費接駁車，共四十五輛專用接駁車，行駛專用道往返接送民眾至臺鐵新左營站（高鐵左營站），加快疏散人潮；民眾也可搭捷運紅線於R17世運站下車，步行約5至8分鐘抵達會場，散場時，可步行至捷運R17世運站或R18油廠國小站搭乘捷運，捷運將加開班次疏運。

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