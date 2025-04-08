（影音）宥勝復出！作家不滿他堅持靠人設撈錢 狠嗆：台灣觀眾很賤嗎

宥勝將重啟頻道。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被爆對公司女員工襲胸、強吻的宥勝，昨（6日）卻突然在社群預告重啟YouTube頻道，此舉引發新一波反彈輿論，對此，知名作家「喪彪‧柳飄飄」就在臉書發文痛批，認為根本就是給受害者二度傷害。

宥勝的復出影片下仍有大量網友按讚、留言加油，讓喪彪‧柳飄飄對台灣社會的道德感感到失望，她質疑「不當藝人就會死嗎」，認為若宥勝真想努力，完全可以改行從事農業或外送工作，而不是一心回歸演藝圈，繼續靠人設撈錢。

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喪彪‧柳飄飄更警告一旦讓宥勝復出成功，接下來是否就輪到NONO、黃子佼？甚至讓他們重返主持金曲、金鐘、金馬等重要典禮。她怒斥：「想請問我們台灣觀眾是什麼很賤的人嗎？還是我們演藝圈的人才真的匱乏到，只能任由這些性犯罪者充斥在螢光幕前呢？」深怕性犯罪者因此食髓知味，繼續利用知名度去權勢侵害。

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