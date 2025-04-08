晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

JKF女郎遇「攝狼伸鹹豬手」！揭業內辛酸史：吃很多虧

露露咪奪下JKF百大女郎冠軍。（JKF提供）露露咪奪下JKF百大女郎冠軍。（JKF提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第六屆JKF百大女郎冠軍出爐，最大黑馬「露露咪」打破人氣女神啾啾蟬聯三屆奪冠的紀錄，奪下本屆冠軍寶座，成為JKF歷屆以來最勵志的逆襲代表人物。不僅如此，她也同步登上《JKF》雜誌四月號封面，正式躍升為新一代話題女郎。

露露咪原本只是上班族，轉身投身外拍圈後，在短短兩年內憑藉過人的努力與強大魅力，贏得無數粉絲支持，成功登頂百大女郎。她坦言，一開始踏入這個領域只是因為大學時的夢想始終藏在心底，卻遲遲找不到勇氣去實踐，直到以兼職模特兒身分累積經驗後，她才漸漸體會到舞台所帶來的成就感，開啟新的人生篇章。

露露咪奪下JKF百大女郎冠軍。（JKF提供）露露咪奪下JKF百大女郎冠軍。（JKF提供）

露露咪在受訪時感性表示：「從一開始的不安與懷疑，到現在我能自信地面對鏡頭與粉絲，我感受到自己真的變漂亮、更有力量了！」她也感謝JKF女郎這個大家庭，讓她在與攝影師合作、面對粉絲互動中，學習到更多應對進退之道，除了外在光鮮亮麗，內在的蛻變與成熟，讓她人氣直升。

過程中並非一帆風順，露露咪直言：「模特兒這份工作挑戰性很高，要應對各種人，有時也會遇到不舒服的狀況。甚至碰到想吃豆腐和鹹豬手的攝影師，坦承吃很多虧 ，但也從中學會了保護自己，懂得從工作邀約中察覺風險，識人術提升，選擇工作也更加謹慎。」

而露露咪在JVID頻道的作品《偷情誘惑美豔少婦》獲得萬人訂閱，展現出她對鏡頭的駕馭能力。她透露，平常也會觀摩其他前輩女郎的作品，像是啾啾與希希，「她們真的很專業，讓我學到很多！」

榮登冠軍的她，並未打鬆懈，露露咪興奮表示，接下來想挑戰神秘又高雅的「花魁企劃」，用性感融合傳統，展現全新風格，「我一直都相信，只要相信自己、努力向前，就沒有做不到的事。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中