帝寶名媛控主委說謊 李珍妮妨害名譽起訴

名媛李珍妮。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕「帝寶名媛」李珍妮是台北市知名豪宅「帝寶社區」第15屆管委會資訊通訊委員，疑因社區事務與時任戴姓主任委員不合，涉嫌在2022年11月、12月間2度LINE群組指戴姓主委「說謊精」、「說謊女」，還在會議跟住戶說：「身為住戶，我不願意我繳的管理會的錢、管理費去支付給她的特助、給她的家人、跟給她的什麼友人...這個根本就是假公濟私。」台北地檢署今（8）日依公然侮辱及加重誹謗罪嫌起訴。

檢方調查，2022年11月23日晚間6時許，李珍妮在LINE群組中指控戴女是：「說謊精」，隔月6日下午2時許，再度於LINE群組PO文指戴：「你就是那住戶！說謊女」。

請繼續往下閱讀...

同年12月10日下午2時許，李珍妮在帝寶社區俱樂部1樓交誼廳，舉辦社區111年度區分所有權人會時，當眾說：「我身為住戶我不願意我繳的管理會的錢，管理費去支付給她的特助、給她的家人、跟給她的什麼友人，當我們的採購人員，這個根本就是假公濟私」等語而被告。檢方調查後認定她涉犯公然侮辱及加重誹謗、普通誹謗罪嫌，今日將李珍妮起訴。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法