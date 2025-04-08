關稅變化不只關乎經濟 劉博仁：深深影響健康

劉博仁分析，當進口商品關稅提高時，首先感受到的是「價格變貴了」，對依賴進口的健康食材影響最大。（翻攝自劉博仁臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「關稅巨大變化不只關乎經濟，還深深影響我們的健康」，今（8）日上午，醫藥名嘴、營養功能醫學專家劉博仁在臉書發文表示：「一紙關稅政策，竟能悄悄改變你吃進嘴裡食物、就醫選擇，甚至心理壓力的來源。」

劉博仁分析，當進口商品關稅提高時，首先感受到的是「價格變貴了」，對依賴進口的健康食材影響最大，例如橄欖油、堅果、鮭魚、藜麥等超級食物，「一旦價格攀升，消費者可能轉向便宜、但營養價值低的加工食品；營養失衡，是代謝疾病、心血管疾病、甚至癌症的溫床。」

此外，他也表示進口關稅上升還會增加藥品與醫療器材的成本，「對慢性病、罕病患者來說，醫療可近性大打折扣，等於是看得起病，卻買不起藥。」

劉博仁進一步指出，出口關稅的變化也與健康息息相關，「當國家為保護本地供應調高出口關稅（例如糧食、藥品原料），可能在全球範圍內引發供應短缺與價格波動，像是COVID-19 疫情初期，多國限制口罩與疫苗原料出口，對全球公共衛生造成極大衝擊。」

另一方面，他也認為出口受阻會使某些農產品滯銷、價格崩盤，農民收入減少，社區經濟受損，長期會影響農村的健康照護、教育與營養水平。劉博仁表示，關稅不只是經濟工具，也是一把影響全民健康的雙面刃，「它牽動的不只是貿易數據，更是你我每天的飲食選擇、壓力來源，與醫療資源的可得性。」

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儘管如此，劉博仁堅信每個人永遠有主動選擇健康的能力，即使在物價波動時代，仍可透過學習飲食知識、支持在地農產、簡單運動、照顧情緒，為自己與家人打造更穩定的健康基礎。

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