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宥勝宣告復出疑算準時機 女律師質疑：是在向黃子佼道歉？

宥勝將重啟頻道。（翻攝自臉書）宥勝將重啟頻道。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕前年台灣掀起一波#MeToo風波，許多曾遭性侵、性騷擾的受害者勇敢站出來發聲，揭開沉默的傷痛。當時被指控的加害人中有不少身分是藝人，包括NONO、黃子佼等人，事件爆發後形象重創，至今未能重返演藝圈，不過曾被爆對公司女員工襲胸、強吻的宥勝，昨（6日）卻突然在社群預告重啟YouTube頻道，此舉引發新一波反彈輿論，對此，律師李怡貞也在臉書發文痛批宥勝。

宥勝在2023年6月遭爆曾對公司女員工襲胸、強吻，事件曝光後，陸續有3名女性出面指控自己也是受害者，震撼演藝圈。案件後續由檢方依強制猥褻罪將他起訴，法院二審判處8個月有期徒刑，宣告緩刑5年，並須支付200萬元給公庫，同時接受指定機構的被害人處遇治療計畫，演藝事業全面停擺。

事隔22個月，宥勝宣布「重啟頻道，重新出發」，正式展開復出行動。對此，律師李怡貞在臉書怒批：「宥勝這個傢伙，趁大家股市血流成河時發影片，穿白衣說對不起，是在向黃子佼說對不起，還是在拚復出啊？」嚴厲斥責他刻意選在風頭混亂時，默默重返公眾視野。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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