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狗仔敗訴 蔡徐坤甩「墮胎風波」沉寂2年逆風起飛

中國男星蔡徐坤自選秀節目出道，2023年遭狗仔爆料，指稱他大玩一夜情。（翻攝自IG）中國男星蔡徐坤自選秀節目出道，2023年遭狗仔爆料，指稱他大玩一夜情。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星蔡徐坤自選秀節目出道，2023年遭狗仔爆料，指稱他大玩一夜情暗結珠胎之後，竟不肯認帳，強迫女方墮胎，形象重創並大大影響他的星途。4月6日是蔡徐坤正式成團出道7週年紀念，他也透過工作室發文表示提告狗仔「超能攝影陽陽」、「懂瓜呱」勝訴消息，興奮指出這是對網路謠言的有力回擊，收到的賠償金也將捐出作為公益之用。

蔡徐坤當年因為這件一夜情醜聞不但丟了熱門綜藝節目《奔跑吧》班底，國際精品PRADA也與他切割。（翻攝自IG）蔡徐坤當年因為這件一夜情醜聞不但丟了熱門綜藝節目《奔跑吧》班底，國際精品PRADA也與他切割。（翻攝自IG）

蔡徐坤當年因為這件一夜情醜聞不但丟了熱門綜藝節目《奔跑吧》班底，國際精品PRADA也與他切割，在中國，蔡徐坤連演唱會都辦不成。現在法律重重打臉狗仔，未來蔡徐坤的娛樂事業是否能重新發光發熱，相當值得觀察。

蔡徐坤時尚品味卻受到國際一線品牌認可。（翻攝自IG）蔡徐坤時尚品味卻受到國際一線品牌認可。（翻攝自IG）

粉絲知道蔡徐坤勝訴結果之後，跳出來替他抱不平，喊出「全世界都欠蔡徐坤一個道歉」。蔡徐坤黑粉則挖出他在2023年發文「2年前（2021年）單身時，與C女士有過交往，不存在『女方未成年』的情況，也不存在所謂的『強制墮胎』，不涉及違法行為」認為他僅承認與女方交往，對「懷孕」、「墮胎」卻沒有明確說明，仍舊大酸特酸蔡徐坤是個「墮胎咖」。

沉寂2年的蔡徐婚雖然演藝事業略有停滯，但是時尚品味卻受到國際一線品牌認可，去年5月他成功代言義大利精品VERSACE即是肯定。

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