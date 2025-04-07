師奶殺手非浪得虛名！ 60歲港星吳啟華帥氣依舊

吳啟華日前現身一場祭祀活動，被一票女粉絲團團圍住引起騷動。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕60歲資深港星吳啟華入行逾40年，拍過不少膾炙人口作品，港劇《妙手仁心》、《流氓大亨》、《美味情緣》等都屬經典之作，更因俊俏外型被封「師奶殺手」。

吳啟華近來年大多在中國發展，日前感受廣西省掃墓祭祀氛圍，極受歡迎的他被當地一票阿姨大媽團團圍住，讓見慣大風大浪的吳啟華還一度面有難色。

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今年60歲吳啟華外型維持很好。（香港星島日報）

5日吳啟華參加一場祭祀活動，他戴著招牌方框眼鏡，穿著醒目紫色恤衫配黑褲，顯得斯文又帥氣，而他的狀態維持超好，目擊粉絲狂讚：「他皮膚光滑完全沒老態，根本不像已經60歲。」

當天吳啟華大駕光臨，不少粉絲和參加活動的媽媽阿姨級民眾，宛如小粉絲將他包圍，一時間氣氛極度火熱，粉絲起哄聲此起彼落，更一度出現混亂騷動，也反映出吳啟華高人氣，不少人湧向吳啟華希望取得合照以及親近他。

港媒報導，可能粉絲們太過熱情或出現身體接觸，吳啟華在曝光照片中多次出現腼腆、不好意思表情，更有面露尷尬，但整體來說吳啟華面對粉絲都展現微笑，態度極佳。

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