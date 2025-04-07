百想入圍》宋慧喬搶影后！玄彬、李炳憲「天王對決」爭影帝

百想電影類男主角入圍者。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第61屆韓國百想藝能大賞今天（7日）公開入圍名單，玄彬、李炳憲等實力派爭奪影帝，宋慧喬暌違9年演電影就入圍影后，將對決金高銀、全道嬿，今年同樣精彩可期。

百想電影類女主角入圍者。（翻攝自IG）

百想電影部門的入圍者，獲得最佳電影提名的包括《在熙的男，朋友》、《左輪手槍》、《長孫》、《戰，亂》、《哈爾濱》。

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男主角則有《終極對弈》李炳憲、《哈爾濱》玄彬、《變身機長》曹政奭、《晨海的海鷗》尹柱相、《找死凶宅》李熙俊。影后入圍者分別為《在熙的男，朋友》金高銀、《黑祭司2：闇黑修女》宋慧喬、《左輪手槍》全道嬿、《私密背叛》金錦順，以及《窺鏡》的曹汝貞。

值得一提的是，丁海寅、林知衍（林智妍）分別以《辣手警探2》、《左輪手槍》入圍男女配角獎，惠利以《FIGHTING！女孩們》入圍最佳女新人，在《在熙的男，朋友》中有亮眼表演的魯尚炫、《戰，亂》的鄭星一等人則要搶男新人獎。

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