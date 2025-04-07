（專訪）孫德榮嘆台灣演藝圈已死 攜喬傑立子弟兵曝新計劃

孫德榮攜手子弟兵韓秉融（左）和吳冠達打造流行音樂兒童舞台劇。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／專訪〕孫德榮從喬傑立時期一手打造無數偶像，到如今再度出手布局新計畫，他這回攜手過去喬傑立的子弟兵——「藝響台灣劇團」創辦人韓秉融與魔術明星吳冠達，計劃於十月推出一檔全新概念的「流行音樂兒童舞台劇」。

孫德榮語重心長地說：「台灣演藝圈已經死了，現在要用『少子化』去把它浮誘起來。我要用台灣的孩子，唱台灣人的歌，講台灣人的故事。」這部作品不只是舞台劇，更是融合流行音樂、偶像劇敘事節奏，並以三首主題曲貫穿全劇，企圖打造一個屬於台灣的IP品牌。

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孫德榮栽培演藝新星從不看名利，而是成就感。（記者潘少棠攝）

韓秉融與吳冠達回憶起過去在喬傑立見到「孫總」時的敬畏，如今竟成為合作夥伴，讓他們直呼不可思議。兩人已經成了孫德榮家的常客，三人經常在深夜開起工作會議，孫德榮笑說：「我都半夜敲他們手機，叫他們起來討論事情。」

對於這場舞台劇，孫德榮只對團隊提出一個問題：「你們希望小朋友看完劇，心裡留下什麼？」因此在先前於兒童新樂園演出的《悟空大鬧恐龍馬戲團》中，團隊便安排了令人動容的一幕，在演出過程中，小朋友被引導握起身邊大人的手，說一句：「媽媽，謝謝你。」這一句話，瞬間打中在場所有觀眾的心。孫德榮回憶起當時：「大人哭，小孩也哭。現在的小孩多久沒跟爸爸說『我愛你』了？我那天就說：『中了！中了！』」

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