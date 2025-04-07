晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）孫德榮嘆台灣演藝圈已死 攜喬傑立子弟兵曝新計劃

孫德榮攜手子弟兵韓秉融（左）和吳冠達打造流行音樂兒童舞台劇。（記者潘少棠攝）孫德榮攜手子弟兵韓秉融（左）和吳冠達打造流行音樂兒童舞台劇。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／專訪〕孫德榮從喬傑立時期一手打造無數偶像，到如今再度出手布局新計畫，他這回攜手過去喬傑立的子弟兵——「藝響台灣劇團」創辦人韓秉融與魔術明星吳冠達，計劃於十月推出一檔全新概念的「流行音樂兒童舞台劇」。

孫德榮語重心長地說：「台灣演藝圈已經死了，現在要用『少子化』去把它浮誘起來。我要用台灣的孩子，唱台灣人的歌，講台灣人的故事。」這部作品不只是舞台劇，更是融合流行音樂、偶像劇敘事節奏，並以三首主題曲貫穿全劇，企圖打造一個屬於台灣的IP品牌。

孫德榮栽培演藝新星從不看名利，而是成就感。（記者潘少棠攝）孫德榮栽培演藝新星從不看名利，而是成就感。（記者潘少棠攝）

韓秉融與吳冠達回憶起過去在喬傑立見到「孫總」時的敬畏，如今竟成為合作夥伴，讓他們直呼不可思議。兩人已經成了孫德榮家的常客，三人經常在深夜開起工作會議，孫德榮笑說：「我都半夜敲他們手機，叫他們起來討論事情。」

對於這場舞台劇，孫德榮只對團隊提出一個問題：「你們希望小朋友看完劇，心裡留下什麼？」因此在先前於兒童新樂園演出的《悟空大鬧恐龍馬戲團》中，團隊便安排了令人動容的一幕，在演出過程中，小朋友被引導握起身邊大人的手，說一句：「媽媽，謝謝你。」這一句話，瞬間打中在場所有觀眾的心。孫德榮回憶起當時：「大人哭，小孩也哭。現在的小孩多久沒跟爸爸說『我愛你』了？我那天就說：『中了！中了！』」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中