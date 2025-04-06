拿命追星？中國「時代少年團」女粉肉體衝撞保母車 倒地後仍不罷休

中國男團「時代少年團」一名女粉絲直接衝撞藝人保母車，倒地後仍起身繼續追星。（擷取自微博）

李秋明／核稿編輯

中國偶像男團「時代少年團」。（擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國偶像男團「時代少年團」近日抵達江西景德鎮機場，吸引大批粉絲接機，現場一度失控。一名女粉絲不顧安全，衝向剛駛出的保母車，當場撞上擋風玻璃倒地，場面驚險。更令人錯愕的是，該名女子被扶起後，竟繼續追趕車輛，畫面相當驚險。

綜合中媒報導，時代少年團4日抵達景德鎮機場後，有眾多粉絲聚集在管制區外等候，當成員上車準備離開後，突有一名女子衝向車道，直接撞上車輛擋風玻璃後摔倒在地。儘管工作人員隨即上前將她扶起，她卻不顧傷勢，再度衝入人群，場面一度混亂，保全難以控制局勢，保母車也被人群包圍。

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「時代少年團」自2019年出道以來相當受到歡迎，但長期以來深受「私生飯」的騷擾。團員馬嘉祺曾在返鄉祭祖時被跟蹤，還有粉絲入住同家飯店、潛入房內搜刮用過的物品，甚至闖入成員住家，被助理報警送辦。2024年7月，宋亞軒與劉耀文搭車外出時，保母車亦遭「私生飯」跟車追撞，引起輿論譴責。

對此，時代少年團官方也不斷呼籲，粉絲勿在機場等公共場所聚集，影響他人正常出行，並強調「理智追星、健康生活」，嚴禁任何時間與地點的「私生」行為。

「私生飯」是指無視偶像隱私的極端粉絲，常以跟車、潛入飯店、蒐集個人物品甚至獲取個資等方式過度追星。這種病態行為不僅造成藝人極大困擾，也對公共安全構成威脅。

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