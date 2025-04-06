錫蘭昔批愛莉莎莎業配算命 這回竟反轉護航二度回應曝光

錫蘭過去曾對愛莉莎莎業配算命的行為拍影片批評。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕愛莉莎莎日前赴印度旅遊自稱來自Taiwan，卻被誤聽成Taliban，此事引發爭議也遭質疑造假。昨有網友向餐廳老闆求證，對方初回應否認混淆，愛莉莎莎隨後也貼出對話截圖澄清，表示老闆後來查證後相信她的說詞，誤會源於員工誤聽發音，強調無惡意。​對此，過去曾公開批評愛莉莎莎業配算命行為的YouTuber錫蘭，這次則是站在她這邊。

錫蘭先是轉發愛莉莎莎的澄清文後發表看法。（翻攝自Threads）

錫蘭先是轉發愛莉莎莎的澄清文後發表看法：「試圖闢謠或解釋其實沒用，因為有些人早已決定要黑你，會為你編造一個平行宇宙。不因為別的，只因為他們討厭你。他們會不擇手段地摧毀你，事實與道理對他們而言根本不重要，重要的是看你被萬人唾棄。說白了，他們就是恨不得你消失。」

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後來有網友在該則貼文下留言，錫蘭再度回應。（翻攝自Threads）

後來有網友在錫蘭該則貼文下留言，質疑愛莉莎莎「捏造情節」炒作話題、誤導觀眾時，錫蘭反駁表示：「證據在哪？餐廳老闆和她朋友都有補充說明，證實事件確實發生。」並強調原影片中愛莉莎莎就有提到「一開始只是覺得對方發音不標準」，後來才在朋友提醒下理解Taliwan可能被誤認為Taliban，整起事件是烏龍誤會，更是她想提醒大家出國要清楚表達「Taiwan」的發音，沒有所謂「造謠」，他反嗆該網友：「看完原片就知道，搞不清楚狀況的人是你吧？」

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