晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《海角七號》中孝介遭砲友背刺 爆料：開房被硬搞3P

曾經參與台灣電影《海角七號》演出的日本歌手中孝介，日前疑似在公共澡堂發生猥褻行為遭逮。（翻攝自Ｘ）曾經參與台灣電影《海角七號》演出的日本歌手中孝介，日前疑似在公共澡堂發生猥褻行為遭逮。（翻攝自Ｘ）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2008年上映，成為台灣影史上最賣座國片的《海角七號》，當年邀請日本歌手中孝介參與演出，沒想到3月28日凌晨2點，他卻在日本東京一家公共澡堂疑似猥褻一名男性遭警方逮捕。中孝介推託「不記得」，但卻有自稱「中孝介砲友」的人跳出來爆料，指中孝介生性好色，並指證歷歷的說曾被拉去開房，還被強迫搞3P。

出道以來都給人溫文儒雅形象的中孝介爆出猥褻行為，引起外界譁然，不過，他曾經在網路上發文，在案發當天凌晨曾Po出該澡堂照片，還寫下：「雖然就在附近，但我第一次來，空間小了點，但感覺不錯」，故後來發生猥褻事件，外界認為他難以全身而退。

中孝介被捕後，有自稱是「中孝介砲友」的男子出面對媒體爆料。（翻攝自X）中孝介被捕後，有自稱是「中孝介砲友」的男子出面對媒體爆料。（翻攝自X）

隨著醜聞爆發，有自稱是「中孝介砲友」的男子出面爆料，稱兩人當初透過交友軟體認識，約出來見面時，中孝介硬是叫來另一名男性，除了強迫開房之外，還被逼著來場「三人遊戲」。爆料者更聲稱：覺得中孝介本來就愛這種玩法，且對「性」貪得無厭，非常色，他也曾用小帳找到中孝介被捕1週前還在交友軟體上尋找獵物的紀錄。

根據公共澡堂報警紀錄顯示，案發當時接近打烊時間，浴場內只有中孝介和一名與他素昧平生的20多歲男客，中孝介對在椅子上睡著的男客「用嘴巴服務」，男子察覺到自己被侵犯後當場壓制中孝介，澡堂員工趕緊打電話報警，中孝介被以涉嫌不同意性交逮捕，當天他明顯帶有醉意，更推託不記得。

中孝介一直給人溫文儒雅的感覺，沒想到會爆出性醜聞。（翻攝自X）中孝介一直給人溫文儒雅的感覺，沒想到會爆出性醜聞。（翻攝自X）
中孝介的代表作《花》曾是燒酒廣告歌，《SANSARA世界》（サンサーラ）是富士電視台紀實節目《The Nonfiction》主題曲，也固定被用於貴婦松子和村上信五主持的《月曜夜未央》單元，在他成為嫌疑犯之後，使用其歌曲的媒體恐怕得換歌，目前他的事務所尚未收到通知，而他的線上粉絲俱樂部已於3月31日關閉。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中