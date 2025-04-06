《海角七號》中孝介遭砲友背刺 爆料：開房被硬搞3P

曾經參與台灣電影《海角七號》演出的日本歌手中孝介，日前疑似在公共澡堂發生猥褻行為遭逮。（翻攝自Ｘ）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2008年上映，成為台灣影史上最賣座國片的《海角七號》，當年邀請日本歌手中孝介參與演出，沒想到3月28日凌晨2點，他卻在日本東京一家公共澡堂疑似猥褻一名男性遭警方逮捕。中孝介推託「不記得」，但卻有自稱「中孝介砲友」的人跳出來爆料，指中孝介生性好色，並指證歷歷的說曾被拉去開房，還被強迫搞3P。

出道以來都給人溫文儒雅形象的中孝介爆出猥褻行為，引起外界譁然，不過，他曾經在網路上發文，在案發當天凌晨曾Po出該澡堂照片，還寫下：「雖然就在附近，但我第一次來，空間小了點，但感覺不錯」，故後來發生猥褻事件，外界認為他難以全身而退。

請繼續往下閱讀...

中孝介被捕後，有自稱是「中孝介砲友」的男子出面對媒體爆料。（翻攝自X）

隨著醜聞爆發，有自稱是「中孝介砲友」的男子出面爆料，稱兩人當初透過交友軟體認識，約出來見面時，中孝介硬是叫來另一名男性，除了強迫開房之外，還被逼著來場「三人遊戲」。爆料者更聲稱：覺得中孝介本來就愛這種玩法，且對「性」貪得無厭，非常色，他也曾用小帳找到中孝介被捕1週前還在交友軟體上尋找獵物的紀錄。

根據公共澡堂報警紀錄顯示，案發當時接近打烊時間，浴場內只有中孝介和一名與他素昧平生的20多歲男客，中孝介對在椅子上睡著的男客「用嘴巴服務」，男子察覺到自己被侵犯後當場壓制中孝介，澡堂員工趕緊打電話報警，中孝介被以涉嫌不同意性交逮捕，當天他明顯帶有醉意，更推託不記得。

中孝介一直給人溫文儒雅的感覺，沒想到會爆出性醜聞。（翻攝自X）

中孝介的代表作《花》曾是燒酒廣告歌，《SANSARA世界》（サンサーラ）是富士電視台紀實節目《The Nonfiction》主題曲，也固定被用於貴婦松子和村上信五主持的《月曜夜未央》單元，在他成為嫌疑犯之後，使用其歌曲的媒體恐怕得換歌，目前他的事務所尚未收到通知，而他的線上粉絲俱樂部已於3月31日關閉。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法